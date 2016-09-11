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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Монреаль
Филадельфия Юнион - Монреаль: обзор матча 11 сентября 2016
Филадельфия Юнион
11.09.2016, воскресенье, 02:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Монреаль
45'
Т. Барнетта
88'
М. Манкозу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Филадельфия Юнион - Монреаль
88'
ГОЛ! 1:1!
М. Манкозу
Замена
Р. Алберг
️️️️
К. Понтиус
82'
79'
Замена
Г. Шипп
️️️️
М. Донадель
69'
Замена
Д. Одуро
️️️️
Л. Онтиверо
61'
Замена
Д. Дрогба
️️️️
П. Берниер
60'
Желтая карточка
Х. Камара
Желтая карточка
С. Джей Сапонг
54'
48'
Желтая карточка
Л. Киман
ГОЛ! 1:0!
Т. Барнетта
45'
Желтая карточка
К. Понтиус
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
16
Ричи Маркес
ЦЗ
12
Киган Розенберри
ЦЗ
33
Фабиньо
ЦЗ
2
Уоррен Кривелл
ЛП
10
Транкильо Барнетта
АП
11
Алехандро Бедойя
ПП
21
Фабиан Герберс
ПВ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
13
Крис Понтиус
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Монреаль
22
Эрик Кронберг
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
25
Донни Тойя
ЦЗ
6
Хассун Камара
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
8
Патрис Берниер
АП
33
Марко Донадель
ПП
32
Лукас Онтиверо
ЦФ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Филадельфия Юнион
77
Джон МакКартни
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
7
Брайан Кэрролл
ЛП
6
Роланд Алберг
ЦП
Монреаль
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
18
Кайл Беккер
АП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
7
Доминик Одуро
ЦФ
14
Гарри Шипп
ЦФ
3-2-2-2
18
Блэйк
16
Маркес
12
Розенберри
33
Фабиньо
2
Кривелл
11
Бедойя
10
Барнетта
21
Герберс
13
Понтиус
9
Сапонг
4-2-1-2
22
Кронберг
25
Тойя
6
Камара
23
Киман
8
Ойонго
33
Донадель
10
Пьятти
8
Берниер
25
Манкозу
32
Онтиверо
13
Понтиус
6
Алберг
6
Алберг
13
Понтиус
8
Берниер
11
Дрогба
11
Дрогба
8
Берниер
32
Онтиверо
7
Одуро
7
Одуро
32
Онтиверо
33
Донадель
14
Шипп
14
Шипп
33
Донадель
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Монреаль
77
Джон МакКартни
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
7
Брайан Кэрролл
ЛП
Главный тренер
Джим Кертин
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
18
Кайл Беккер
АП
Главный тренер
Лоран Куртуа
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
7
Брайан Кэрролл
ЛП
Остались в запасе
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
18
Кайл Беккер
АП
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Лоран Куртуа
Статистика матча Филадельфия Юнион - Монреаль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
17.10.2026
Шарлотт
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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