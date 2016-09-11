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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Марсель
Ницца - Марсель: обзор матча 11 сентября 2016
Ницца
11.09.2016, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 4 тур
3 : 2
Завершен
Марсель
7'
М. Балотелли (П)
78'
М. Балотелли
87'
В. Сиприен
14'
Ф. Товен
72'
Б. Гомис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Марсель
90'
+2
Замена
С. Хауи
️️️️
К. Рекик
87'
Желтая карточка
З. Машаш
ГОЛ! 3:2!
В. Сиприен
Пас отдал
Ю. Бельханда
87'
Желтая карточка
Р. Перейра
86'
ГОЛ! 2:2!
М. Балотелли
Пас отдал
Р. Перейра
78'
Замена
В. Эйссерик
️️️️
А. Плеа
76'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
Дальберт
76'
72'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Гомис
Желтая карточка
В. Косьелло
71'
68'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
В. Ванкер
66'
Желтая карточка
Дория
57'
Замена
З. Машаш
️️️️
А. Исека
31'
Желтая карточка
Ф. Ангисса
14'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Товен
Пас отдал
А. Исека
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Балотелли
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Вилан Сиприен
АП
14
Алассан Плеа
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Франк Пасси
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
Марсель
30
Брис Самба
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
3-2-2-1-2
30
Кардиналь
4
Данте
44
Байссе
5
Сарр
29
Дальберт
21
Перейра
26
Косьелло
14
Сери
25
Сиприен
45
Балотелли
14
Плеа
3-2-2-1-2
16
Пеле
4
Рекик
15
Губочан
21
Дория
70
Сарр
2
Сакаи
99
Ангисса
21
Ванкер
10
Товен
9
Исека
18
Гомис
14
Плеа
9
Эйссерик
9
Эйссерик
14
Плеа
29
Дальберт
20
Бельханда
20
Бельханда
29
Дальберт
21
Ванкер
9
Н'Жи
9
Н'Жи
21
Ванкер
9
Исека
29
Машаш
29
Машаш
9
Исека
4
Рекик
10
Хауи
10
Хауи
4
Рекик
Остались в запасе
Ницца
Марсель
2
Арно Суке
ПЗ
1
Муез Хассен
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
30
Брис Самба
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
Главный тренер
Франк Пасси
Остались в запасе
2
Арно Суке
ПЗ
1
Муез Хассен
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Франк Пасси
Статистика матча Ницца - Марсель
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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