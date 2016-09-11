Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед: обзор матча 11 сентября 2016
Нью-Йорк Ред Буллз
11.09.2016, воскресенье, 20:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 2
Завершен
Ди Си Юнайтед
35'
Г. Верон
54'
Ш. Райт-Филлипс
89'
С. Бирнбаум
90'
Л. Нигл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед
90'
ГОЛ! 2:2!
Л. Нигл
89'
ГОЛ! 2:1!
С. Бирнбаум
68'
Желтая карточка
Ж. Бюшер
55'
Замена
Ж. Бюшер
️️️️
Р. Винсент
ГОЛ! 2:0!
Ш. Райт-Филлипс
54'
ГОЛ! 1:0!
Г. Верон
35'
24'
Желтая карточка
Р. Винсент
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Луис Роблес
ВР
92
Кемар Лоуренс
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
27
Шон Дэвис
ЛП
77
Даниэль Ройер
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
16
Саша Клестан
АП
8
Фелипе Мартинс
ПП
30
Гонсало Верон
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Ди Си Юнайтед
28
Билл Хамид
ВР
5
Шон Франклин
ЦЗ
2
Тэйлор Кемп
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
32
Бобби Боссвелл
ЦЗ
33
Патрик Нярко
ЛП
26
Роб Винсент
ОП
14
Ник ДеЛеон
ЦП
Главный тренер
Трой Лесесне
Нью-Йорк Ред Буллз
24
Кайл Рейниш
ВР
Ди Си Юнайтед
48
Трэвис Уорра
ВР
17
Нани
ЛВ
25
Жулиан Бюшер
ЦП
9
Альваро Саборио
ЦФ
13
Ламар Нигл
ЦФ
2-4-1-1
31
Роблес
92
Лоуренс
23
Зубар
27
Дэвис
77
Ройер
98
Райт-Филлипс
8
Мартинс
16
Клестан
30
Верон
4-1-2
28
Хамид
2
Кемп
15
Бирнбаум
32
Боссвелл
5
Франклин
26
Винсент
14
ДеЛеон
33
Нярко
26
Винсент
25
Бюшер
25
Бюшер
26
Винсент
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед
24
Кайл Рейниш
ВР
Главный тренер
Майкл Брэдли
9
Альваро Саборио
ЦФ
48
Трэвис Уорра
ВР
17
Нани
ЛВ
13
Ламар Нигл
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Остались в запасе
24
Кайл Рейниш
ВР
Остались в запасе
9
Альваро Саборио
ЦФ
48
Трэвис Уорра
ВР
17
Нани
ЛВ
13
Ламар Нигл
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Главный тренер
Трой Лесесне
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Спортс Иллюстрейтид
Новости команд
Все
Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу
8 марта
2
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера
2025.11.18 00:24
11
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера
2025.11.18 00:24
11
Экс-тренера «Динамо» Шварца уволили из клуба МЛС
2025.10.28 13:59
1
Шварц написал Карпину после его назначения в «Динамо»
2025.06.17 21:45
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу
8 марта
2
Погба ведет переговоры с клубом МЛС
2025.04.28 22:55
Месси – в символической сборной МЛС за 2024-й год
2024.12.03 23:23
Мостовой оценил перспективы Миранчука в случае продолжения карьеры в МЛС
2024.07.04 13:13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+