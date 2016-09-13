август 2016
сентябрь 2016
Бразилия. Серия А 2016, 24 тур
13 сентября, вторник
02:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017), 10 тур
Англия. Чемпионшип (2016/2017), 7 тур
13 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
13 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
13 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
13 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
13 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
13 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
13 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
13 сентября, вторник
22:00
Матч завершен
Лига чемпионов (2016/2017), 1 тур, группа A
Лига чемпионов (2016/2017), 1 тур, группа B
Лига чемпионов (2016/2017), 1 тур, группа C