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    Расписание матчей 13-09-2016

    август 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 24 тур
    13 сентября, вторник
    02:00
    Флуминенсе
    4:2
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017), 10 тур
    13 сентября, вторник
    16:00
    Носта
    2:1
    Челябинск
    Матч завершен
    13 сентября, вторник
    17:00
    Лада-Тольятти
    1:4
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    13 сентября, вторник
    18:00
    КАМАЗ
    0:2
    Волга
    Матч завершен
    13 сентября, вторник
    19:00
    Пари НН
    7:0
    Динамо
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2016/2017), 7 тур
    13 сентября, вторник
    21:45
    Брайтон
    1:0
    Хаддерсфилд Таун
    Матч завершен
    13 сентября, вторник
    21:45
    Вулверхэмптон
    0:4
    Барнсли
    Матч завершен
    13 сентября, вторник
    21:45
    Дерби Каунти
    0:1
    Ипсвич Таун
    Матч завершен
    13 сентября, вторник
    21:45
    Куинз Парк Рейнджерс
    0:6
    Ньюкасл
    Матч завершен
    13 сентября, вторник
    21:45
    Лидс
    2:1
    Блэкберн
    Матч завершен
    13 сентября, вторник
    21:45
    Норвич Сити
    2:1
    Уиган Атлетик
    Матч завершен
    13 сентября, вторник
    21:45
    Престон
    3:0
    Кардифф
    Матч завершен
    13 сентября, вторник
    21:45
    Фулхэм
    1:1
    Бертон Альбион
    Матч завершен
    13 сентября, вторник
    21:45
    Шеффилд Уэнсдэй
    3:2
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    13 сентября, вторник
    22:00
    Рединг
    0:0
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2016/2017), 1 тур, группа A
    13 сентября, вторник
    21:45
    ПСЖ
    1:1
    Арсенал
    Матч завершен
    13 сентября, вторник
    21:45
    Базель
    1:1
    Лудогорец
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2016/2017), 1 тур, группа B
    13 сентября, вторник
    21:45
    Динамо
    1:2
    Наполи
    Матч завершен
    13 сентября, вторник
    21:45
    Бенфика
    1:1
    Бешикташ
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2016/2017), 1 тур, группа C
    13 сентября, вторник
    21:45
    Барселона
    7:0
    Селтик
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2016/2017), 1 тур, группа D
    13 сентября, вторник
    21:45
    Бавария
    5:0
    Ростов
    Матч завершен
    13 сентября, вторник
    21:45
    ПСВ
    0:1
    Атлетико
    Матч завершен
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