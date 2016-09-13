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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Бешикташ
Бенфика - Бешикташ: обзор матча 13 сентября 2016
Бенфика
13.09.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа B, 1 тур
1 : 1
Завершен
Бешикташ
12'
Ф. Серви
90+3'
Талиска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Бешикташ
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Талиска
88'
Желтая карточка
А. Бек
88'
Желтая карточка
Д. Эркин
Замена
Г. Селис
️️️️
Л. Фейса
88'
Желтая карточка
Э. Сальвио
87'
81'
Замена
О. Шахан
️️️️
В. Абубакар
Желтая карточка
А. Самарис
78'
Замена
А. Самарис
️️️️
Ф. Серви
70'
63'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Адриано
45'
Замена
Талиска
️️️️
О. Озякуп
ГОЛ! 1:0!
Ф. Серви
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
31
Эдерсон
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
21
Пицци
АП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
15
Огужан Озякуп
АП
88
Гекхан Инлер
ПП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Бенфика
20
Жулио Сезар
ВР
4
Луизао
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
11
Гильермо Селис
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
70
Жозе Гомеш
ЦФ
Бешикташ
31
Фабри
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
44
Родолфо
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
94
Талиска
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
4-3-2-1
31
Эдерсон
22
Гримальдо
3
Линделеф
17
Лопес
27
Семеду
11
Сальвио
15
Фейса
6
Орта
11
Гедеш
21
Пицци
10
Серви
3-2-2-1-2
29
Зенгин
6
Тошич
6
Марсело
32
Бек
88
Эркин
3
Адриано
88
Инлер
13
Хатчинсон
15
Озякуп
9
Абубакар
7
Куарежма
10
Серви
22
Самарис
22
Самарис
10
Серви
15
Фейса
11
Селис
11
Селис
15
Фейса
9
Абубакар
10
Шахан
10
Шахан
9
Абубакар
15
Озякуп
94
Талиска
94
Талиска
15
Озякуп
3
Адриано
23
Тосун
23
Тосун
3
Адриано
Остались в запасе
Бенфика
Бешикташ
20
Жулио Сезар
ВР
4
Луизао
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
19
Андре Каррильо
ПВ
70
Жозе Гомеш
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
31
Фабри
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
44
Родолфо
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
20
Жулио Сезар
ВР
4
Луизао
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
19
Андре Каррильо
ПВ
70
Жозе Гомеш
ЦФ
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
44
Родолфо
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Бенфика - Бешикташ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 23:45)
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