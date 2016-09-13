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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Кардифф
Престон - Кардифф: обзор матча 13 сентября 2016
Престон
13.09.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
3 : 0
Завершен
Кардифф
36'
Т. Кларк
41'
К. Робинсон
88'
Д. Хагилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Кардифф
Замена
Д. Джонсон
️️️️
Д. Хагилл
90'
ГОЛ! 3:0!
Д. Хагилл
Пас отдал
Г. Каннингэм
88'
Замена
С. Макиенок
️️️️
К. Робинсон
86'
Желтая карточка
К. Робинсон
79'
Замена
К. Хамфри
️️️️
И. Дойл
77'
70'
Замена
Ф. Гунонгбе
️️️️
Д. Роллс
67'
Желтая карточка
Э. Пилкингтон
62'
Желтая карточка
К. Нун
55'
Желтая карточка
Р. Ламберт
45'
Замена
К. Нун
️️️️
Д. Джон
45'
Замена
П. Уиттингем
️️️️
Э. Хьюс
ГОЛ! 2:0!
К. Робинсон
Пас отдал
Д. Хагилл
41'
ГОЛ! 1:0!
Т. Кларк
36'
26'
Желтая карточка
Б. Уилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
12
Пол Галлахер
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
47
Каллум Робинсон
ПП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Кардифф
13
Бен Уилсон
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЛП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
5
Арон Гуннарссон
АП
40
Кадим Харрис
ПП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Пол Троллоп
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
7
Крис Хамфри
ЛП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
Кардифф
13
Бен Амос
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
10
Лекс Иммерс
ЦФ
9
Фредерик Гунонгбе
ЦФ
4-3-1-2
1
Линдегаард
15
Баптисте
5
Кларк
8
Каннингэм
2
Вермийл
12
Галлахер
8
Брауне
47
Робинсон
46
МакГиди
9
Хагилл
9
Дойл
3-5-1-1
13
Уилсон
23
Моррисон
5
Экюэль-Манга
21
Пелтье
40
Харрис
13
Пилкингтон
44
Хьюс
32
Роллс
28
Джон
5
Гуннарссон
17
Ламберт
9
Дойл
7
Хамфри
7
Хамфри
9
Дойл
9
Хагилл
14
Джонсон
14
Джонсон
9
Хагилл
47
Робинсон
24
Макиенок
24
Макиенок
47
Робинсон
28
Джон
12
Нун
12
Нун
28
Джон
44
Хьюс
7
Уиттингем
7
Уиттингем
44
Хьюс
32
Роллс
9
Гунонгбе
9
Гунонгбе
32
Роллс
Остались в запасе
Престон
Кардифф
12
Крис Максвелл
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
13
Бен Амос
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Пол Троллоп
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Пол Троллоп
Статистика матча Престон - Кардифф
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Дипдэйл
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