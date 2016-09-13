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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Бертон Альбион
Фулхэм - Бертон Альбион: обзор матча 13 сентября 2016
Фулхэм
13.09.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 1
Завершен
Бертон Альбион
90+3'
Р. Сессеньон
51'
Д. Ирвин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Бертон Альбион
90'
+7
Желтая карточка
Д. Ирвин
90'
+4
Желтая карточка
М. Палмер
Желтая карточка
Х. Санчес
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Р. Сессеньон
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Д. Уорд
90'
Замена
Ш. Баркер
️️️️
Х. Чодури
Желтая карточка
Р. Сигурдссон
80'
Замена
Х. Санчес
️️️️
К. МакДональд
79'
Замена
Ф. Айите
️️️️
К. Мартин
78'
75'
Желтая карточка
Б. Тернер
Замена
М. Смит
️️️️
Н. Кебану
62'
60'
Замена
Д. Уорд
️️️️
С. Бивон
51'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ирвин
Пас отдал
С. Бивон
45'
Замена
Б. Тернер
️️️️
Д. МакКрори
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Соне Алуко
АП
8
Скотт Паркер
ПП
18
Крис Мартин
ЦФ
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
9
Стюарт Бивон
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
7
Ли Улльямсон
ПП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
25
Шон Баркер
ЦЗ
10
Маркус Харнесс
ПВ
16
Джейми Уорд
ЦФ
31
Уильям Миллер
ЦФ
4-3-2-1
27
Баттон
30
Сессеньон
6
Сигурдссон
26
Калас
3
Одои
29
МакДональд
10
Кэрни
8
Паркер
92
Кебану
14
Алуко
18
Мартин
2-5-1-1
33
МакЛафлин
4
Нэйлор
2
Брэйфорд
7
Улльямсон
36
Ирвин
14
МакКрори
22
Дайер
8
Чодури
16
Палмер
8
О'Грэди
18
Мартин
11
Айите
11
Айите
18
Мартин
29
МакДональд
19
Санчес
19
Санчес
29
МакДональд
92
Кебану
17
Смит
17
Смит
92
Кебану
14
МакКрори
6
Тернер
6
Тернер
14
МакКрори
8
Чодури
25
Баркер
25
Баркер
8
Чодури
9
Бивон
16
Уорд
16
Уорд
9
Бивон
Остались в запасе
Фулхэм
Бертон Альбион
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
10
Маркус Харнесс
ПВ
13
Стивен Бювотер
ВР
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
Остались в запасе
10
Маркус Харнесс
ПВ
13
Стивен Бювотер
ВР
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Фулхэм - Бертон Альбион
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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