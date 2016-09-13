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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Ньюкасл
Куинз Парк Рейнджерс - Ньюкасл: обзор матча 13 сентября 2016
Куинз Парк Рейнджерс
13.09.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
0 : 6
Завершен
Ньюкасл
12'
Д. Шелви
30'
А. Перес
48'
Д. Шелви
56'
К. Кларк
63'
А. Митрович
79'
Г. Хэнли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Ньюкасл
Замена
Д. Линч
️️️️
С. Колкер
89'
79'
ГОЛ! 0:6!
Г. Хэнли
Пас отдал
К. Кларк
74'
Замена
Д. Йедлин
️️️️
А. Митрович
65'
Замена
Г. Хэнли
️️️️
П. Дамметт
63'
ГОЛ! 0:5!
А. Митрович
61'
Замена
К. Атсу
️️️️
Й. Гуффран
Замена
И. Силла
️️️️
Й. Нгбакото
57'
56'
ГОЛ! 0:4!
К. Кларк
Пас отдал
М. Ритчи
48'
ГОЛ! 0:3!
Д. Шелви
Пас отдал
А. Перес
30'
ГОЛ! 0:2!
А. Перес
Замена
П. Вшолек
️️️️
Д. Перч
18'
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шелви
Пас отдал
А. Митрович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
24
Джеймс Перч
ПП
7
Йени Нгбакото
ПВ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Ньюкасл
26
Матс Селс
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
94
Йоан Гуффран
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
6
Джоэль Линч
ЦЗ
16
Ариэль Борысюк
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
26
Идрисса Силла
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
4
Джек Коулбэк
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-4-1-1
12
Смитис
21
Бидуэлл
24
Холл
5
Онуоха
29
Колкер
20
Хенри
9
Чери
24
Кузинс
24
Перч
7
Нгбакото
14
Вашингтон
4-4-2
26
Селс
14
Дамметт
24
Ласселлс
26
Кларк
30
Ритчи
94
Гуффран
26
Шелви
14
Хэйден
6
Анита
9
Митрович
22
Перес
24
Перч
22
Вшолек
22
Вшолек
24
Перч
29
Колкер
6
Линч
6
Линч
29
Колкер
7
Нгбакото
26
Силла
26
Силла
7
Нгбакото
9
Митрович
2
Йедлин
2
Йедлин
9
Митрович
14
Дамметт
4
Хэнли
4
Хэнли
14
Дамметт
94
Гуффран
30
Атсу
30
Атсу
94
Гуффран
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Ньюкасл
13
Мэтт Ингрэм
ВР
16
Ариэль Борысюк
ЦП
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
1
Карл Дарлоу
ВР
4
Джек Коулбэк
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
16
Ариэль Борысюк
ЦП
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
4
Джек Коулбэк
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Ньюкасл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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