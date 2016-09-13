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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Селтик
Барселона - Селтик: обзор матча 13 сентября 2016
Барселона
13.09.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа C, 1 тур
7 : 0
Завершен
Селтик
3'
Л. Месси
27'
Л. Месси
50'
Неймар
59'
А. Иньеста
60'
Л. Месси
75'
Л. Суарес
88'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Селтик
ГОЛ! 7:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
88'
76'
Замена
К. МакГрегор
️️️️
Н. Биттон
ГОЛ! 6:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Неймар
75'
68'
Замена
С. Армстронг
️️️️
П. Робертс
68'
Замена
О. О'Коннелл
️️️️
Э. Святченко
Замена
Рафинья
️️️️
С. Бускетс
61'
ГОЛ! 5:0!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
60'
ГОЛ! 4:0!
А. Иньеста
Пас отдал
Неймар
59'
56'
Желтая карточка
С. Браун
ГОЛ! 3:0!
Неймар
50'
Замена
А. Иньеста
️️️️
И. Ракитич
45'
Желтая карточка
И. Ракитич
40'
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Неймар
27'
24'
Пенальти не реализован!
М. Дембеле
Желтая карточка
М. тер Стеген
23'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
Неймар
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Селтик
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЛП
55
Нир Биттон
ОП
8
Скотт Браун
ЦП
16
Патрик Робертс
ПП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
12
Рафинья
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
6
Оуэн О'Коннелл
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
3-4-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
14
Умтити
3
Пике
6
Роберто
11
Ракитич
20
Гомеш
5
Бускетс
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
3-3-3-1
24
Де Врис
23
Лустиг
28
Святченко
2
Туре
2
Гамбоа
55
Биттон
6
Тирни
16
Робертс
8
Браун
7
Синклейр
9
Дембеле
11
Ракитич
8
Иньеста
8
Иньеста
11
Ракитич
5
Бускетс
12
Рафинья
12
Рафинья
5
Бускетс
28
Святченко
6
О'Коннелл
6
О'Коннелл
28
Святченко
16
Робертс
17
Армстронг
17
Армстронг
16
Робертс
55
Биттон
42
МакГрегор
42
МакГрегор
55
Биттон
Остались в запасе
Барселона
Селтик
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
49
Джеймс Форрест
ПВ
1
Крейг Гордон
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
49
Джеймс Форрест
ПВ
1
Крейг Гордон
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Барселона - Селтик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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