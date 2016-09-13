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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Базель - Лудогорец
Базель - Лудогорец: обзор матча 13 сентября 2016
Базель
13.09.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
Лудогорец
80'
Р. Штеффен
45'
Д. Кафу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Лудогорец
90'
+1
Замена
Л. Саша
️️️️
С. Дьяков
85'
Замена
И. Пластун
️️️️
Вандерсон
83'
Замена
Витинья
️️️️
Натанаэль
Замена
Д. Калла
️️️️
М. Дельгадо
82'
ГОЛ! 1:1!
Р. Штеффен
80'
76'
Желтая карточка
Натанаэль
Замена
А. Франссон
️️️️
Л. Дзуффи
70'
67'
Желтая карточка
Вандерсон
Желтая карточка
Р. Штеффен
66'
45'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кафу
Пас отдал
Марселиньо
Замена
С. Думбия
️️️️
М. Янко
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
34
Таулант Джака
ОП
3
Эдер Баланта
ОП
7
Лука Дзуффи
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
8
Биркир Бьярнасон
ПП
11
Ренато Штеффен
ПВ
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
88
Вандерсон
ЛВ
12
Анисе
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
18
Светослав Дьяков
ПП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
20
Серей Ди
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
33
Давиде Калла
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Лудогорец
82
Милан Борян
ВР
77
Витинья
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
88
Лукас Саша
ЦП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
3-2-2-2-1
31
Вацлик
3
Траоре
17
Сухи
5
Ланг
34
Джака
3
Баланта
7
Дзуффи
8
Бьярнасон
10
Дельгадо
11
Штеффен
21
Янко
4-3-1-2
27
Стоянов
25
Натанаэль
27
Моци
19
Паломино
25
Минев
18
Дьяков
84
Марселиньо
12
Анисе
88
Вандерсон
7
Кафу
7
Мисиджан
7
Дзуффи
7
Франссон
7
Франссон
7
Дзуффи
10
Дельгадо
33
Калла
33
Калла
10
Дельгадо
21
Янко
22
Думбия
22
Думбия
21
Янко
25
Натанаэль
77
Витинья
77
Витинья
25
Натанаэль
88
Вандерсон
32
Пластун
32
Пластун
88
Вандерсон
18
Дьяков
88
Саша
88
Саша
18
Дьяков
Остались в запасе
Базель
Лудогорец
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
20
Серей Ди
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
82
Милан Борян
ВР
21
Жуниньо Кишада
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
20
Серей Ди
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
Остались в запасе
82
Милан Борян
ВР
21
Жуниньо Кишада
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Статистика матча Базель - Лудогорец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 (в повторе, 00:40)
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