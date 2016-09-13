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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Ростов
Бавария - Ростов: обзор матча 13 сентября 2016
Бавария
13.09.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа D, 1 тур
5 : 0
Завершен
Ростов
28'
Р. Левандовски (П)
45+2'
Т. Мюллер
53'
Й. Киммих
60'
Й. Киммих
90'
Х. Бернат
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Ростов
ГОЛ! 5:0!
Х. Бернат
Пас отдал
Ф. Рибери
90'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Т. Алькантара
71'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Д. Коста
65'
64'
Замена
А. Препелицэ
️️️️
С. Азмун
ГОЛ! 4:0!
Й. Киммих
Пас отдал
Х. Бернат
60'
ГОЛ! 3:0!
Й. Киммих
Пас отдал
Д. Коста
53'
Замена
Х. Бернат
️️️️
М. Хуммельс
51'
46'
Замена
М. Думбия
️️️️
Д. Полоз
ГОЛ! 2:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Д. Коста
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Левандовски
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
2
Тимофей Калачев
ЛАЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
(К)
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
3
Хаби Алонсо
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
28
Андрей Препелицэ
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Нойер
5
Алаба
15
Хуммельс
13
Рафинья
6
Киммих
88
Мартинес
23
Видаль
6
Алькантара
11
Коста
9
Левандовски
13
Мюллер
3-3-1-2-1
35
Джанаев
32
Мевля
13
Гранат
44
Навас
43
Терентьев
8
Гацкан
2
Калачев
16
Нобоа
21
Ерохин
7
Полоз
20
Азмун
15
Хуммельс
24
Бернат
24
Бернат
15
Хуммельс
11
Коста
7
Рибери
7
Рибери
11
Коста
6
Алькантара
8
Саншеш
8
Саншеш
6
Алькантара
20
Азмун
28
Препелицэ
28
Препелицэ
20
Азмун
7
Полоз
7
Думбия
7
Думбия
7
Полоз
Остались в запасе
Бавария
Ростов
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Филипп Лам
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
30
Никита Медведев
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Филипп Лам
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Иван Данильянц
Статистика матча Бавария - Ростов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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