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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Хаддерсфилд Таун
Брайтон - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 13 сентября 2016
Брайтон
13.09.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
80'
А. Кноккарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Хаддерсфилд Таун
Замена
Э. Ману
️️️️
А. Кноккарт
90'
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
И. Скалак
84'
83'
Замена
К. Палмер
️️️️
Д. Пэйн
83'
Замена
М. Хефеле
️️️️
К. Лев
ГОЛ! 1:0!
А. Кноккарт
Пас отдал
Д. Мерфи
80'
67'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
Г. Банн
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Т. Хемед
67'
Желтая карточка
Л. Данк
62'
55'
Желтая карточка
К. Шиндлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
33
Гарри Банн
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
10
Элиас Качунга
ПВ
Главный тренер
Давид Вагнер
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
4-3-1-2
13
Стокдейл
5
Данк
25
Даффи
13
Бонг
2
Бруно
38
Скалак
7
Каял
16
Стивенс
93
Кноккарт
18
Мерфи
10
Хемед
4-4-2
12
Уорд
2
Смит
5
Хадсон
26
Шиндлер
15
Лев
3
ван Ла Парра
6
Хогг
13
Муй
33
Банн
10
Качунга
19
Пэйн
93
Кноккарт
45
Ману
45
Ману
93
Кноккарт
38
Скалак
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
38
Скалак
10
Хемед
39
Мюррэй
39
Мюррэй
10
Хемед
15
Лев
44
Хефеле
44
Хефеле
15
Лев
19
Пэйн
45
Палмер
45
Палмер
19
Пэйн
33
Банн
21
Уэллс
21
Уэллс
33
Банн
Остались в запасе
Брайтон
Хаддерсфилд Таун
2
Роб Хант
ПЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
2
Роб Хант
ПЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
Остались в запасе
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Брайтон - Хаддерсфилд Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Энди Вулмер
(Нортгемптоншир)
Стадион:
Фалмер
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