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    Расписание матчей 07-10-2016

    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017), 9 тур
    7 октября, пятница
    00:00
    Эквадор
    3:0
    Чили
    Матч завершен
    7 октября, пятница
    02:00
    Уругвай
    3:0
    Венесуэла
    Матч завершен
    7 октября, пятница
    02:30
    Парагвай
    0:1
    Колумбия
    Матч завершен
    7 октября, пятница
    03:45
    Бразилия
    5:0
    Боливия
    Матч завершен
    7 октября, пятница
    05:15
    Перу
    2:2
    Аргентина
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2016, 29 тур
    7 октября, пятница
    01:30
    Интернасьонал
    1:0
    Коритиба
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 1 тур, группа E
    7 октября, пятница
    18:30
    Гана
    0:0
    Уганда
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 2 тур, группа A
    7 октября, пятница
    21:45
    Франция
    4:1
    Болгария
    Матч завершен
    7 октября, пятница
    21:45
    Люксембург
    0:1
    Швеция
    Матч завершен
    7 октября, пятница
    21:45
    Нидерланды
    4:1
    Белоруссия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 2 тур, группа B
    7 октября, пятница
    21:45
    Венгрия
    2:3
    Швейцария
    Матч завершен
    7 октября, пятница
    21:45
    Португалия
    6:0
    Андорра
    Матч завершен
    7 октября, пятница
    21:45
    Латвия
    0:2
    Фарерские острова
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 2 тур, группа H
    7 октября, пятница
    21:45
    Эстония
    4:0
    Гибралтар
    Матч завершен
    7 октября, пятница
    21:45
    Бельгия
    4:0
    Босния и Герцеговина
    Матч завершен
    7 октября, пятница
    21:45
    Греция
    2:0
    Кипр
    Матч завершен
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