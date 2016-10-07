сентябрь 2016
октябрь 2016
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017), 9 тур
Бразилия. Серия А 2016, 29 тур
7 октября, пятница
01:30
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 1 тур, группа E
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 2 тур, группа A
7 октября, пятница
21:45
Матч завершен
7 октября, пятница
21:45
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 2 тур, группа B
7 октября, пятница
21:45
Матч завершен
7 октября, пятница
21:45
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 2 тур, группа H