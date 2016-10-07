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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Бельгия - Босния и Герцеговина
Бельгия - Босния и Герцеговина: обзор матча 07 октября 2016
Бельгия
07.10.2016, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 2 тур
4 : 0
Завершен
Босния и Герцеговина
26'
Э. Спахич (АГ)
29'
Э. Азар
60'
Т. Алдервейрелд
79'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Босния и Герцеговина
Желтая карточка
М. Феллайни
90'
+1
Замена
К. Миральяс
️️️️
Э. Азар
87'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Р. Лукаку
82'
81'
Замена
Г. Цимирот
️️️️
М. Пьянич
ГОЛ! 4:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Э. Азар
79'
76'
Желтая карточка
С. Лулич
73'
Замена
Э. Вишча
️️️️
М. Яяло
65'
Замена
М. Джурич
️️️️
В. Ибишевич
ГОЛ! 3:0!
Т. Алдервейрелд
Пас отдал
Д. Мертенс
60'
30'
Желтая карточка
М. Яяло
ГОЛ! 2:0!
Э. Азар
Пас отдал
Д. Мертенс
29'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Спахич
26'
Замена
Л. Киман
️️️️
Д. Лукаку
21'
16'
Желтая карточка
С. Колашинац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Аксель Витсель
ОП
8
Маруан Феллайни
ЦП
21
Джордан Лукаку
ЦП
14
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
10
Миралем Пьянич
ЦП
8
Харис Медуньянин
ЦП
0
Мато Яяло
ЦП
16
Сенад Лулич
ПП
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
18
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
8
Юри Тилеманс
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
17
Дивок Ориги
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
Босния и Герцеговина
22
Ясмин Бурич
ВР
12
Ибрахим Сехич
ВР
13
Матео Сушич
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
0
Эдин Цоцалич
ЦЗ
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
13
Марио Вранчич
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
20
Изет Хайрович
ПВ
18
Милан Джурич
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
5
Вертонген
15
Менье
6
Витсель
8
Феллайни
21
Лукаку
10
Азар
11
Карраско
9
Лукаку
14
Мертенс
4-4-2
1
Бегович
4
Спахич
3
Бичакчич
17
Жуканович
5
Колашинац
16
Лулич
8
Медуньянин
0
Яяло
10
Пьянич
11
Джеко
9
Ибишевич
21
Лукаку
23
Киман
23
Киман
21
Лукаку
9
Лукаку
20
Бентеке
20
Бентеке
9
Лукаку
10
Азар
11
Миральяс
11
Миральяс
10
Азар
0
Яяло
19
Вишча
19
Вишча
0
Яяло
10
Пьянич
13
Цимирот
13
Цимирот
10
Пьянич
9
Ибишевич
18
Джурич
18
Джурич
9
Ибишевич
Остались в запасе
Бельгия
Босния и Герцеговина
13
Матс Селс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
18
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
8
Юри Тилеманс
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
17
Дивок Ориги
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
20
Изет Хайрович
ПВ
22
Ясмин Бурич
ВР
12
Ибрахим Сехич
ВР
13
Матео Сушич
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
0
Эдин Цоцалич
ЦЗ
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
13
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Остались в запасе
13
Матс Селс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
18
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
8
Юри Тилеманс
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
17
Дивок Ориги
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
22
Ясмин Бурич
ВР
12
Ибрахим Сехич
ВР
13
Матео Сушич
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
0
Эдин Цоцалич
ЦЗ
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
13
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Статистика матча Бельгия - Босния и Герцеговина
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Король Бодуэн
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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