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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Португалия - Андорра
Португалия - Андорра: обзор матча 07 октября 2016
Португалия
07.10.2016, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 2 тур
6 : 0
Завершен
Андорра
2'
К. Роналду
4'
К. Роналду
44'
Ж. Канселу
47'
К. Роналду
68'
К. Роналду
86'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Андорра
ГОЛ! 6:0!
А. Силва
86'
85'
Желтая карточка
И. Лима
76'
Замена
В. Морейра
️️️️
К. Мартинес
73'
Замена
М. Пужоль
️️️️
Ж. Алаез
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
Пепе
72'
71'
Красная карточка
М. Ребес
ГОЛ! 5:0!
К. Роналду
Пас отдал
Ж. Фонте
68'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
А. Гомеш
66'
62'
Вторая желтая
Ж. Рубио
53'
Желтая карточка
Ж. Рубио
Замена
Антунеш
️️️️
Р. Геррейру
52'
49'
Замена
М. Сан Николас
️️️️
М. Гарсия
ГОЛ! 4:0!
К. Роналду
Пас отдал
А. Гомеш
47'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Канселу
Пас отдал
Б. Силва
44'
Желтая карточка
Пепе
35'
28'
Желтая карточка
В. Родригес
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
Р. Куарежма
4'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
15
Андре Гомеш
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
14
Жорди Алаез
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
18
Виктор Родригес
ПП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Португалия
12
Марафона
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
13
Антунеш
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
13
Данилу Перейра
ОП
16
Ренату Саншеш
ЦП
17
Жоау Мариу
ЦП
16
Пицци
АП
18
Желсон Мартинш
ПВ
9
Эдер
ЦФ
Андорра
13
Ферран Поль
ВР
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
17
Виктор Морейра
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
10
Людовик Клементе
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
4-2-1-3
1
Патрисиу
5
Геррейру
6
Фонте
3
Пепе
20
Канселу
8
Моутинью
15
Гомеш
10
Силва
7
Роналду
9
Силва
20
Куарежма
3-2-5
1
Хосеп Гомес
4
Ребес
6
Лима
18
Рубио
2
Мартинес
5
Льовера
18
Родригес
8
Виейра
14
Алаез
3
Валес
21
Гарсия
3
Пепе
18
Мартинш
18
Мартинш
3
Пепе
5
Геррейру
13
Антунеш
13
Антунеш
5
Геррейру
15
Гомеш
17
Мариу
17
Мариу
15
Гомеш
2
Мартинес
17
Морейра
17
Морейра
2
Мартинес
21
Гарсия
15
Сан Николас
15
Сан Николас
21
Гарсия
14
Алаез
7
Пужоль
7
Пужоль
14
Алаез
Остались в запасе
Португалия
Андорра
12
Марафона
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
13
Данилу Перейра
ОП
16
Ренату Саншеш
ЦП
16
Пицци
АП
9
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
13
Ферран Поль
ВР
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
10
Людовик Клементе
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
12
Марафона
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
13
Данилу Перейра
ОП
16
Ренату Саншеш
ЦП
16
Пицци
АП
9
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
13
Ферран Поль
ВР
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
10
Людовик Клементе
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Португалия - Андорра
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Драхта
Стадион:
Муниципал де Авейру
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
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