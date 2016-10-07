Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Нидерланды - Беларусь
Нидерланды - Беларусь: обзор матча 07 октября 2016
Нидерланды
07.10.2016, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 2 тур
4 : 1
Завершен
Беларусь
15'
К. Промес
31'
К. Промес
56'
Д. Классен
64'
В. Янссен
47'
А. Риос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Беларусь
Замена
Б. Дост
️️️️
В. Янссен
84'
Замена
Й. Класи
️️️️
К. Строотман
79'
74'
Замена
М. Володько
️️️️
М. Гордейчук
68'
Замена
С. Кисляк
️️️️
С. Кривец
ГОЛ! 4:1!
В. Янссен
64'
57'
Желтая карточка
А. Риос
ГОЛ! 3:1!
Д. Классен
56'
47'
ГОЛ! 2:1!
А. Риос
Пас отдал
С. Корниленко
45'
Замена
А. Глеб
️️️️
И. Маевский
Замена
Д. Проппер
️️️️
У. Снейдер
45'
ГОЛ! 2:0!
К. Промес
31'
ГОЛ! 1:0!
К. Промес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
13
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
0
Рик Карсдорп
ПЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Дэви Классен
АП
16
Кевин Строотман
ПП
10
Уэсли Снейдер
ЛФ
18
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Данни Блинд
Беларусь
22
Андрей Горбунов
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
14
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
11
Михаил Гордейчук
ЦП
15
Никита Корзун
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
16
Сергей Кривец
ЦП
10
Алексей Риос
ПП
8
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Нидерланды
23
Йерун Зут
ВР
13
Яспер Силлессен
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
14
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
19
Сим Де Йонг
ЦП
0
Дэйви Проппер
ЦП
16
Йорди Класи
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
22
Бас Дост
ЦФ
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Беларусь
1
Александр Гутор
ВР
12
Сергей Черник
ВР
21
Евгений Клопоцкий
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
2
Станислав Драгун
ЦП
5
Максим Володько
ЦП
10
Александр Глеб
ЦП
23
Тимофей Калачев
ПП
0
Николай Сигневич
ЦФ
4-2-2-2
1
Стекеленбург
17
Блинд
13
Брума
4
ван Дейк
0
Карсдорп
8
Вейналдум
16
Строотман
11
Промес
14
Классен
10
Снейдер
18
Янссен
4-5-1
22
Горбунов
14
Сиваков
6
Политевич
5
Поляков
19
Бордачев
10
Риос
15
Корзун
18
Маевский
16
Кривец
11
Гордейчук
8
Корниленко
10
Снейдер
0
Проппер
0
Проппер
10
Снейдер
16
Строотман
16
Класи
16
Класи
16
Строотман
18
Янссен
22
Дост
22
Дост
18
Янссен
16
Кривец
15
Кисляк
15
Кисляк
16
Кривец
11
Гордейчук
5
Володько
5
Володько
11
Гордейчук
18
Маевский
10
Глеб
10
Глеб
18
Маевский
Остались в запасе
Нидерланды
Беларусь
23
Йерун Зут
ВР
13
Яспер Силлессен
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
14
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
19
Сим Де Йонг
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Данни Блинд
21
Евгений Клопоцкий
ЦЗ
1
Александр Гутор
ВР
12
Сергей Черник
ВР
4
Александр Мартынович
ЦЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
2
Станислав Драгун
ЦП
23
Тимофей Калачев
ПП
0
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Остались в запасе
23
Йерун Зут
ВР
13
Яспер Силлессен
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
14
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
19
Сим Де Йонг
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Остались в запасе
21
Евгений Клопоцкий
ЦЗ
1
Александр Гутор
ВР
12
Сергей Черник
ВР
4
Александр Мартынович
ЦЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
2
Станислав Драгун
ЦП
23
Тимофей Калачев
ПП
0
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Данни Блинд
Главный тренер
Александр Хацкевич
Статистика матча Нидерланды - Беларусь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Де Кейп
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Нидерланды
Беларусь
Все участники плей-офф Лиги наций
Вчера, 00:56
1
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
17 ноября
1
Лига наций. Германия Клоппа поставила на колени Хави и его Нидерланды (5:0)
17 ноября
2
Все участники плей-офф Лиги наций
Вчера, 00:56
1
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
17 ноября
1
Лига наций. Германия Клоппа поставила на колени Хави и его Нидерланды (5:0)
17 ноября
2
Беларусь – Албания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Беларуси и Албании на победу в матче 6 тура
14 ноября
Сан-Марино – Беларусь: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Лига наций: шансы Сан-Марино и Беларуси на победу в матче 5 тура
11 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+