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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Люксембург - Швеция
Люксембург - Швеция: обзор матча 07 октября 2016
Люксембург
07.10.2016, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 2 тур
0 : 1
Завершен
Швеция
58'
М. Лустиг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Швеция
89'
Замена
К. Ниман
️️️️
Д. Дурмаз
Желтая карточка
Д. Да Мота
84'
83'
Желтая карточка
Д. Дурмаз
Вторая желтая
К. Мальже
82'
80'
Замена
А. Франссон
️️️️
А. Экдаль
77'
Желтая карточка
О. Тойвонен
71'
Замена
О. Тойвонен
️️️️
Д. Гуидетти
Желтая карточка
К. Мальже
66'
Замена
Д. Да Мота
️️️️
М. Джон Девилье
66'
Замена
Д. Тюрпель
️️️️
С. Тилль
66'
58'
ГОЛ! 0:1!
М. Лустиг
Пас отдал
М. Берг
Желтая карточка
Д. Карлсон
56'
48'
Желтая карточка
В. Линделеф
Желтая карточка
К. Филлипс
32'
25'
Желтая карточка
М. Ольссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
7
Крис Филлипс
ОП
18
Лоран Янс
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
17
Марио Мутш
АП
13
Орельен Йоахим
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
15
Оскар Хильемарк
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ПП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
9
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Люксембург
12
Ральф Шон
ВР
3
Пит Симон
ЦЗ
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
22
Тим Холл
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
3
Матиас Йениш
ЦП
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
20
Давид Тюрпель
ЦФ
Швеция
23
Патрик Карльгрен
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
17
Оскар Вендт
ЛЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
17
Виктор Классон
ЛВ
20
Ола Тойвонен
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
20
Александер Франссон
ЦП
21
Кристоффер Ниман
ЦФ
2-2-2-1-3
1
Морис
13
Карлсон
4
Мальже
8
Мартинс
7
Филлипс
18
Янс
21
Тилль
17
Мутш
4
Бонерт
21
Девилье
13
Йоахим
4-3-1-2
1
Ольсен
2
Лустиг
3
Линделеф
18
Ольссон
4
Гранквист
21
Дурмаз
13
Экдаль
15
Хильемарк
10
Форсберг
9
Берг
11
Гуидетти
21
Девилье
9
Да Мота
9
Да Мота
21
Девилье
21
Тилль
20
Тюрпель
20
Тюрпель
21
Тилль
11
Гуидетти
20
Тойвонен
20
Тойвонен
11
Гуидетти
13
Экдаль
20
Франссон
20
Франссон
13
Экдаль
21
Дурмаз
21
Ниман
21
Ниман
21
Дурмаз
Остались в запасе
Люксембург
Швеция
3
Пит Симон
ЦЗ
12
Ральф Шон
ВР
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
22
Тим Холл
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
3
Матиас Йениш
ЦП
Главный тренер
Люк Хольц
23
Патрик Карльгрен
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
17
Оскар Вендт
ЛЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
19
Маркус Роден
ЦП
17
Виктор Классон
ЛВ
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
3
Пит Симон
ЦЗ
12
Ральф Шон
ВР
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
22
Тим Холл
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
3
Матиас Йениш
ЦП
Остались в запасе
23
Патрик Карльгрен
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
17
Оскар Вендт
ЛЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
19
Маркус Роден
ЦП
17
Виктор Классон
ЛВ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Люксембург - Швеция
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Жози Бартель
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