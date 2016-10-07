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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Греция - Кипр
Греция - Кипр: обзор матча 07 октября 2016
Греция
07.10.2016, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 2 тур
2 : 0
Завершен
Кипр
12'
К. Митроглу
42'
П. Манталос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Греция - Кипр
Замена
Н. Карелис
️️️️
Г. Цавеллас
88'
83'
Замена
А. Макрис
️️️️
Н. Митидис
78'
Замена
Х. Кириаку
️️️️
К. Артиматас
Замена
Х. Холебас
️️️️
Т. Бакасетас
78'
77'
Желтая карточка
Д. Христофи
Замена
К. Пападопулос
️️️️
К. Стафилидис
71'
66'
Замена
Д. Христофи
️️️️
К. Хараламбидис
48'
Желтая карточка
Э. Хараламбус
45'
+2
Желтая карточка
Д. Деметриу
ГОЛ! 2:0!
П. Манталос
42'
39'
Желтая карточка
Н. Митидис
ГОЛ! 1:0!
К. Митроглу
Пас отдал
К. Фортунис
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
1
Орестис Карнезис
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Костас Манолас
ЦЗ
2
Яннис Маниатис
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ЦЗ
11
Тасос Бакасетас
АП
10
Константинос Фортунис
АП
20
Петрос Манталос
ПП
9
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Кипр
1
Костас Панайи
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
2
Досса Жуниор
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
14
Венсан Лабан
ЦП
4
Джейсон Деметриу
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
18
Костакис Артиматас
ПП
10
Костас Хараламбидис
ПП
10
Несторас Митидис
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
Греция
13
Стефанос Капино
ВР
12
Панайотис Гликос
ВР
0
Хосе Холебас
ЛЗ
23
Мариос Оиконому
ЦЗ
4
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
8
Танос Пецос
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
11
Яннис Янниотас
ПВ
9
Апостолос Веллиос
ЦФ
18
Николас Карелис
ЦФ
Кипр
1
Антонис Георгаллидес
ВР
12
Тасос Киссас
ВР
19
Мариос Стиляну
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
23
Мариос Николау
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
23
Антреас Макрис
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Карнезис
2
Маниатис
3
Цавеллас
15
Торосидис
3
Стафилидис
4
Манолас
20
Манталос
10
Фортунис
11
Бакасетас
9
Митроглу
2-5-2-1
1
Панайи
2
Жуниор
0
Хараламбус
10
Хараламбидис
4
Деметриу
19
Лайфис
7
Эфрем
14
Лабан
18
Артиматас
20
Кастанос
10
Митидис
11
Бакасетас
0
Холебас
0
Холебас
11
Бакасетас
3
Стафилидис
4
Пападопулос
4
Пападопулос
3
Стафилидис
3
Цавеллас
18
Карелис
18
Карелис
3
Цавеллас
18
Артиматас
23
Кириаку
23
Кириаку
18
Артиматас
10
Митидис
23
Макрис
23
Макрис
10
Митидис
10
Хараламбидис
9
Христофи
9
Христофи
10
Хараламбидис
Остались в запасе
Греция
Кипр
11
Яннис Янниотас
ПВ
13
Стефанос Капино
ВР
12
Панайотис Гликос
ВР
23
Мариос Оиконому
ЦЗ
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
8
Танос Пецос
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
9
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
1
Антонис Георгаллидес
ВР
12
Тасос Киссас
ВР
19
Мариос Стиляну
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
23
Мариос Николау
ЦП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
Остались в запасе
11
Яннис Янниотас
ПВ
13
Стефанос Капино
ВР
12
Панайотис Гликос
ВР
23
Мариос Оиконому
ЦЗ
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
8
Танос Пецос
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
9
Апостолос Веллиос
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонис Георгаллидес
ВР
12
Тасос Киссас
ВР
19
Мариос Стиляну
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
23
Мариос Николау
ЦП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Христакис Христофору
Статистика матча Греция - Кипр
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Георгиос Караискакис
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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