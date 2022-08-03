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    Христакис Христофору

    Тренер
    Имя Христакис
    Фамилия Христофору
    Гражданство Кипр
    Дата рождения 26 января 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Аполлон 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.08.2022 Маккаби 4 : 0 Аполлон
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