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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Венгрия - Швейцария
Венгрия - Швейцария: обзор матча 07 октября 2016
Венгрия
07.10.2016, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 2 тур
2 : 3
Завершен
Швейцария
53'
А. Салаи
72'
А. Салаи
51'
Х. Сеферович
67'
Р. Родригес
90'
В. Штокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Швейцария
90'
+2
Желтая карточка
В. Бехрами
90'
ГОЛ! 2:3!
В. Штокер
Пас отдал
Б. Джемаили
88'
Замена
В. Штокер
️️️️
А. Мехмеди
Замена
Н. Николич
️️️️
А. Салаи
87'
81'
Желтая карточка
Б. Джемаили
81'
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
Д. Шакири
Замена
К. Немет
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
76'
72'
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Х. Сеферович
ГОЛ! 2:2!
А. Салаи
Пас отдал
З. Штибер
72'
67'
ГОЛ! 1:2!
Р. Родригес
Пас отдал
В. Бехрами
ГОЛ! 1:1!
А. Салаи
53'
51'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сеферович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
5
Аттила Фиола
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
20
Ричард Гузмич
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
18
Золтан Штибер
ЦП
10
Золтан Гера
АП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
8
Адам Надь
ПП
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
15
Блерим Джемаили
ЦП
23
Джердан Шакири
АП
11
Валон Бехрами
ПП
7
Брель Эмболо
ЦФ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Венгрия
22
Балаж Медьери
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
3
Михай Корхут
ЦЗ
21
Жолт Корчмар
ЦЗ
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
10
Иштван Богнар
ЦП
23
Мате Вида
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
13
Адам Гьюрчо
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
11
Кристиан Немет
ЦФ
Швейцария
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
0
Лео Лакруа
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
16
Желсон Фернандес
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
19
Эрен Дердийок
ЦФ
4-3-2-1
12
Гулачи
5
Фиола
20
Гузмич
2
Ланг
4
Кадар
7
Джуджак
18
Штибер
8
Надь
15
Кляйнхайзлер
10
Гера
9
Салаи
4-2-1-3
1
Зоммер
2
Лихтштайнер
22
Шер
4
Эльведи
13
Родригес
11
Бехрами
15
Джемаили
23
Шакири
9
Сеферович
18
Мехмеди
7
Эмболо
9
Салаи
23
Николич
23
Николич
9
Салаи
15
Кляйнхайзлер
11
Немет
11
Немет
15
Кляйнхайзлер
23
Шакири
16
Фернандес
16
Фернандес
23
Шакири
18
Мехмеди
14
Штокер
14
Штокер
18
Мехмеди
9
Сеферович
19
Дердийок
19
Дердийок
9
Сеферович
Остались в запасе
Венгрия
Швейцария
10
Иштван Богнар
ЦП
23
Мате Вида
ЦП
22
Балаж Медьери
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
3
Михай Корхут
ЦЗ
21
Жолт Корчмар
ЦЗ
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
6
Акош Элек
ЦП
13
Адам Гьюрчо
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
6
Михаэль Ланг
ПЗ
11
Ренато Штеффен
ПВ
6
Денис Закария
ОП
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
0
Лео Лакруа
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
10
Иштван Богнар
ЦП
23
Мате Вида
ЦП
22
Балаж Медьери
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
3
Михай Корхут
ЦЗ
21
Жолт Корчмар
ЦЗ
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
6
Акош Элек
ЦП
13
Адам Гьюрчо
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
Остались в запасе
6
Михаэль Ланг
ПЗ
11
Ренато Штеффен
ПВ
6
Денис Закария
ОП
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
0
Лео Лакруа
ЦЗ
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Венгрия - Швейцария
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Групама Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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