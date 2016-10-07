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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Уругвай - Венесуэла
Уругвай - Венесуэла: обзор матча 07 октября 2016
Уругвай
07.10.2016, пятница, 02:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 9 тур
3 : 0
Завершен
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Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
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Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
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Япония
2 : 1
28.09.2026
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