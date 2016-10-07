Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Эстония - Гибралтар
Эстония - Гибралтар: обзор матча 07 октября 2016
Эстония
07.10.2016, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 2 тур
4 : 0
Завершен
Гибралтар
47'
М. Кяйт
52'
К. Васильев
70'
М. Кяйт
88'
С. Мосников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстония - Гибралтар
89'
Замена
К. Кашаро
️️️️
Д. Чиполина
ГОЛ! 4:0!
С. Мосников
Пас отдал
Х. Оямаа
88'
Замена
Б. Леписту
️️️️
М. Кяйт
81'
ГОЛ! 3:0!
М. Кяйт
Пас отдал
Д. Круглов
70'
65'
Замена
Д. Кумбес
️️️️
А. Пристли
Замена
Х. Оямаа
️️️️
С. Зенев
65'
Замена
С. Мосников
️️️️
К. Васильев
61'
58'
Замена
А. Паяс
️️️️
Д. Босио
ГОЛ! 2:0!
К. Васильев
Пас отдал
Н. Баранов
52'
ГОЛ! 1:0!
М. Кяйт
Пас отдал
К. Васильев
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
12
Микхел Аксалу
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
4
Маттиас Кяйт
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
13
Сиим Лутс
ЦП
14
Константин Васильев
АП
8
Хенри Аниер
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Мартин Рейм
Гибралтар
1
Джордан Перес
ВР
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
5
Райан Кашаро
ЦЗ
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
17
Джеймс Босио
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
23
Энтони Бардон
ПП
15
Адам Пристли
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Джефф Вуд
Эстония
22
Марко Мееритс
ВР
22
Павел Лондак
ВР
19
Кен Калласте
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
16
Брент Леписту
ЦП
6
Александр Дмитриев
ЦП
16
Сергей Мосников
ЦП
17
Павел Марин
ЦП
20
Тармо Неэмело
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
9
Атс Пурье
ЦФ
Гибралтар
13
Джейми Робба
ВР
21
Дерен Ибрахим
ВР
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
9
Кайл Кашаро
ЛП
19
Эшли Родригес
ЦП
19
Аарон Паяс
ЦП
21
Роберт Гиллинг
ЦП
12
Джереми Лопес
ЦП
16
Роберт Монтовио
ЦФ
19
Мики Йоме
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
4-3-1-2
12
Аксалу
5
Круглов
23
Тенисте
21
Баранов
15
Клаван
4
Кяйт
18
Метс
13
Лутс
14
Васильев
10
Зенев
8
Аниер
3-2-3-2
1
Перес
5
Кашаро
20
Гарсия
3
Чиполина
17
Оливейро
6
Чиполина
23
Бардон
10
Уолкер
17
Босио
7
Кашаро
15
Пристли
4
Кяйт
16
Леписту
16
Леписту
4
Кяйт
14
Васильев
16
Мосников
16
Мосников
14
Васильев
10
Зенев
11
Оямаа
11
Оямаа
10
Зенев
17
Босио
19
Паяс
19
Паяс
17
Босио
3
Чиполина
9
Кашаро
9
Кашаро
3
Чиполина
15
Пристли
16
Кумбес
16
Кумбес
15
Пристли
Остались в запасе
Эстония
Гибралтар
20
Тармо Неэмело
ЦФ
22
Марко Мееритс
ВР
22
Павел Лондак
ВР
19
Кен Калласте
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
6
Александр Дмитриев
ЦП
17
Павел Марин
ЦП
9
Атс Пурье
ЦФ
Главный тренер
Мартин Рейм
16
Роберт Монтовио
ЦФ
19
Эшли Родригес
ЦП
13
Джейми Робба
ВР
21
Дерен Ибрахим
ВР
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
21
Роберт Гиллинг
ЦП
12
Джереми Лопес
ЦП
19
Мики Йоме
ЦФ
Главный тренер
Джефф Вуд
Остались в запасе
20
Тармо Неэмело
ЦФ
22
Марко Мееритс
ВР
22
Павел Лондак
ВР
19
Кен Калласте
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
6
Александр Дмитриев
ЦП
17
Павел Марин
ЦП
9
Атс Пурье
ЦФ
Остались в запасе
16
Роберт Монтовио
ЦФ
19
Эшли Родригес
ЦП
13
Джейми Робба
ВР
21
Дерен Ибрахим
ВР
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
21
Роберт Гиллинг
ЦП
12
Джереми Лопес
ЦП
19
Мики Йоме
ЦФ
Главный тренер
Мартин Рейм
Главный тренер
Джефф Вуд
Статистика матча Эстония - Гибралтар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
А. Ле Кок Арена
Новости команд
Все
Эстония
Гибралтар
Гибралтар – Мальта: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Гибралтара и Мальты на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Люксембург – Эстония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Люксембург – Эстония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Люксембурга и Эстонии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Эстония – Исландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Гибралтар – Мальта: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Гибралтара и Мальты на победу в матче 6 тура
15 ноября
Андорра – Гибралтар: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Андорры и Гибралтара на победу в матче 5 тура
12 ноября
Мальта – Гибралтар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+