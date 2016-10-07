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Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Бразилия - Боливия
Бразилия - Боливия: обзор матча 07 октября 2016
Бразилия
07.10.2016, пятница, 03:45
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 9 тур
5 : 0
Завершен
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Сингапур
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Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 2
14.11.2026
Бразилия
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Аргентина
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01.10.2026
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Боливия
0 : 2
27.09.2026
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