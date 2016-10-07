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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Франция - Болгария
Франция - Болгария: обзор матча 07 октября 2016
Франция
07.10.2016, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 2 тур
4 : 1
Завершен
Болгария
23'
К. Гамейро
26'
Д. Пайет
38'
А. Гризманн
59'
К. Гамейро
6'
М. Александров (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Болгария
Замена
Н. Фекир
️️️️
А. Гризманн
83'
76'
Замена
Т. Неделев
️️️️
М. Александров
Замена
А. Жиньяк
️️️️
К. Гамейро
72'
68'
Замена
А. Тонев
️️️️
И. Попов
62'
Замена
Д. Рангелов
️️️️
Марселиньо
ГОЛ! 4:1!
К. Гамейро
Пас отдал
А. Гризманн
59'
ГОЛ! 3:1!
А. Гризманн
38'
Замена
Д. Сидибе
️️️️
Б. Санья
27'
ГОЛ! 2:1!
Д. Пайет
Пас отдал
М. Сиссоко
26'
ГОЛ! 1:1!
К. Гамейро
Пас отдал
Б. Санья
23'
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Александров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
0
Лайвен Курзава
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Поль Погба
ЦП
8
Димитри Пайет
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
0
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Болгария
1
Владислав Стоянов
ВР
3
Александар Александров
ЦЗ
19
Димитар Пиргов
ЦЗ
20
Живко Миланов
ПЗ
2
Страхил Попов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
11
Марселиньо
ЦП
9
Ивелин Попов
ЦП
7
Георгий Костадинов
ЦП
21
Светослав Дьяков
ЦП
7
Михаил Александров
ПП
Главный тренер
Петар Хубчев
Франция
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Йоан Кабай
ЦП
18
Набиль Фекир
АП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
11
Антони Марсьяль
ЦФ
Болгария
12
Божидар Митрев
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
4
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
15
Василь Божиков
ЦЗ
6
Мартин Райнов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
0
Симеон Славчев
ЦП
20
Александар Тонев
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
9
Андрей Галабинов
ЦФ
8
Димитар Рангелов
ЦФ
4-3-1-2
1
Льорис
0
Курзава
4
Варан
21
Косиельни
19
Санья
14
Матюиди
17
Сиссоко
6
Погба
8
Пайет
0
Гамейро
7
Гризманн
3-5-2
1
Стоянов
20
Миланов
19
Пиргов
3
Александров
7
Александров
9
Попов
7
Костадинов
21
Дьяков
11
Марселиньо
2
Попов
17
Миланов
19
Санья
19
Сидибе
19
Сидибе
19
Санья
7
Гризманн
18
Фекир
18
Фекир
7
Гризманн
0
Гамейро
10
Жиньяк
10
Жиньяк
0
Гамейро
9
Попов
20
Тонев
20
Тонев
9
Попов
7
Александров
8
Неделев
8
Неделев
7
Александров
11
Марселиньо
8
Рангелов
8
Рангелов
11
Марселиньо
Остались в запасе
Франция
Болгария
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Йоан Кабай
ЦП
7
Кингсли Коман
ЛВ
11
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
12
Божидар Митрев
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
4
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
15
Василь Божиков
ЦЗ
6
Мартин Райнов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
0
Симеон Славчев
ЦП
9
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Петар Хубчев
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Йоан Кабай
ЦП
7
Кингсли Коман
ЛВ
11
Антони Марсьяль
ЦФ
Остались в запасе
12
Божидар Митрев
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
4
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
15
Василь Божиков
ЦЗ
6
Мартин Райнов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
0
Симеон Славчев
ЦП
9
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Петар Хубчев
Статистика матча Франция - Болгария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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