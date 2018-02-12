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    Петар Хубчев

    Тренер
    Имя Петар
    Фамилия Хубчев
    Гражданство Болгария
    Дата рождения 26 февраля 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Болгария 5 1 1 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.03.2019 Болгария 1 : 1 Черногория
    25.03.2019 Косово 1 : 1 Болгария
    11.10.2019 Черногория 0 : 0 Болгария
    14.10.2019 Болгария 0 : 6 Англия
    17.11.2019 Болгария 1 : 0 Чехия
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