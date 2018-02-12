Главный тренер Болгарии: «Не знаю, почему у Попова не вышло в «Спартаке», но в «Рубине» он станет важнейшим игроком»

Главный тренер сборной Болгарии Петар Хубчев выразил мнение, что полузащитник «Рубина» Ивелин Попов, перешедший в клуб из столицы Татарстана из «Спартака» на правах аренды, будет играть важную роль в казанской команде.

«Ивелин – один из самых важных игроков сборной Болгарии. За то время, что я являюсь главным тренером национальной команды, увидел, что он очень мотивированный игрок. Думаю, он станет самым важным игроком «Рубина». Не знаю, почему у него не получилось в «Спартаке», он не говорил о клубе, находясь в сборной», – сказал Хубчев.

В нынешней кампании 30-летний футболист принял участие в 21-м матче, отметившись одной голевой передачей