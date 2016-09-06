август 2016
сентябрь 2016
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 2 тур, группа B
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 2 тур, группа A
6 сентября, вторник
15:00
Матч завершен
6 сентября, вторник
19:00
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 1 тур, группа G
6 сентября, вторник
15:00
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 1 тур, группа A
6 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
6 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
6 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 1 тур, группа B
6 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
6 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 1 тур, группа H