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    Расписание матчей 06-09-2016

    август 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 2 тур, группа B
    6 сентября, вторник
    14:00
    Ирак
    1:2
    Саудовская Аравия
    Матч завершен
    6 сентября, вторник
    15:15
    Таиланд
    0:2
    Япония
    Матч завершен
    6 сентября, вторник
    18:30
    ОАЭ
    0:1
    Австралия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 2 тур, группа A
    6 сентября, вторник
    14:35
    Китай
    0:0
    Иран
    Матч завершен
    6 сентября, вторник
    15:00
    Сирия
    0:0
    Южная Корея
    Матч завершен
    6 сентября, вторник
    19:00
    Катар
    0:1
    Узбекистан
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 1 тур, группа G
    6 сентября, вторник
    15:00
    Албания
    2:1
    Северная Македония
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2016
    6 сентября, вторник
    19:00
    Россия
    1:0
    Гана
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 1 тур, группа A
    6 сентября, вторник
    21:45
    Белоруссия
    0:0
    Франция
    Матч завершен
    6 сентября, вторник
    21:45
    Болгария
    4:3
    Люксембург
    Матч завершен
    6 сентября, вторник
    21:45
    Швеция
    1:1
    Нидерланды
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 1 тур, группа B
    6 сентября, вторник
    21:45
    Андорра
    0:1
    Латвия
    Матч завершен
    6 сентября, вторник
    21:45
    Швейцария
    2:0
    Португалия
    Матч завершен
    6 сентября, вторник
    21:45
    Фарерские острова
    0:0
    Венгрия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 1 тур, группа H
    6 сентября, вторник
    21:45
    Гибралтар
    1:4
    Греция
    Матч завершен
    6 сентября, вторник
    21:45
    Босния и Герцеговина
    5:0
    Эстония
    Матч завершен
    6 сентября, вторник
    21:45
    Кипр
    0:3
    Бельгия
    Матч завершен
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