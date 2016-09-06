Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Болгария - Люксембург
Болгария - Люксембург: обзор матча 06 сентября 2016
Болгария
06.09.2016, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 1 тур
4 : 3
Завершен
Люксембург
16'
Д. Рангелов
65'
Марселиньо
79'
И. Попов
90+2'
А. Тонев
60'
О. Йоахим
62'
О. Йоахим
90+1'
Ф. Бонерт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болгария - Люксембург
Желтая карточка
А. Тонев
90'
+3
Желтая карточка
И. Попов
90'
+2
ГОЛ! 4:3!
А. Тонев
Пас отдал
Б. Чорбаджийски
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Э. Вейга
90'
+1
ГОЛ! 3:3!
Ф. Бонерт
Пас отдал
Л. Янс
Замена
Г. Божилов
️️️️
И. Попов
85'
84'
Замена
М. Джон Девилье
️️️️
К. Филлипс
ГОЛ! 3:2!
И. Попов
79'
78'
Желтая карточка
Ф. Бонерт
68'
Замена
Ф. Бонерт
️️️️
Д. Да Мота
ГОЛ! 2:2!
Марселиньо
Пас отдал
И. Попов
65'
Замена
А. Тонев
️️️️
Г. Миланов
64'
62'
ГОЛ! 1:2!
О. Йоахим
Пас отдал
Д. Да Мота
60'
ГОЛ! 1:1!
О. Йоахим
59'
Замена
Д. Тюрпель
️️️️
В. Тиль
Замена
И. Чочев
️️️️
М. Александров
56'
Желтая карточка
Марселиньо
45'
29'
Желтая карточка
К. Мартинс
23'
Желтая карточка
К. Мальже
Желтая карточка
А. Недялков
20'
ГОЛ! 1:0!
Д. Рангелов
Пас отдал
М. Александров
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
1
Владислав Стоянов
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
7
Михаил Александров
ЛАЗ
4
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
16
Иван Иванов
ЦЗ
21
Светослав Дьяков
ЦП
11
Марселиньо
ЦП
9
Ивелин Попов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
2
Страхил Попов
ЦП
8
Димитар Рангелов
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
2
Максим Шано
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
11
Венсан Тиль
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
17
Марио Мутш
ЦП
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Болгария
0
Благой Макенджиев
ВР
12
Божидар Митрев
ВР
15
Василь Божиков
ЦЗ
19
Димитар Пиргов
ЦЗ
7
Георгий Костадинов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
6
Мартин Райнов
ЦП
20
Александар Тонев
ЦП
16
Илья Миланов
ПП
9
Георге Божилов
ЦФ
22
Атанас Зехиров
ЦФ
Люксембург
12
Ральф Шон
ВР
14
Том Латерца
ЛЗ
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
10
Бен Паял
ОП
3
Матиас Йениш
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
14
Эрик Вейга
ЦП
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
20
Давид Тюрпель
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
3-1-5-1
1
Стоянов
14
Недялков
16
Иванов
4
Чорбаджийски
7
Александров
11
Марселиньо
9
Попов
17
Миланов
2
Попов
21
Дьяков
8
Рангелов
3-1-4-2
1
Жубер
2
Шано
4
Мальже
7
Филлипс
8
Мартинс
18
Янс
7
Жерсон
17
Мутш
11
Тиль
13
Йоахим
9
Да Мота
9
Попов
9
Божилов
9
Божилов
9
Попов
7
Александров
18
Чочев
18
Чочев
7
Александров
17
Миланов
20
Тонев
20
Тонев
17
Миланов
7
Филлипс
21
Девилье
21
Девилье
7
Филлипс
11
Тиль
20
Тюрпель
20
Тюрпель
11
Тиль
9
Да Мота
4
Бонерт
4
Бонерт
9
Да Мота
Остались в запасе
Болгария
Люксембург
0
Благой Макенджиев
ВР
12
Божидар Митрев
ВР
15
Василь Божиков
ЦЗ
19
Димитар Пиргов
ЦЗ
7
Георгий Костадинов
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
6
Мартин Райнов
ЦП
16
Илья Миланов
ПП
22
Атанас Зехиров
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
12
Ральф Шон
ВР
14
Том Латерца
ЛЗ
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
10
Бен Паял
ОП
3
Матиас Йениш
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
14
Эрик Вейга
ЦП
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
0
Благой Макенджиев
ВР
12
Божидар Митрев
ВР
15
Василь Божиков
ЦЗ
19
Димитар Пиргов
ЦЗ
7
Георгий Костадинов
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
6
Мартин Райнов
ЦП
16
Илья Миланов
ПП
22
Атанас Зехиров
ЦФ
Остались в запасе
12
Ральф Шон
ВР
14
Том Латерца
ЛЗ
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
10
Бен Паял
ОП
3
Матиас Йениш
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
14
Эрик Вейга
ЦП
Главный тренер
Ивайло Петев
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Болгария - Люксембург
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Главный судья:
Гедиминас Мажейка
(Каунас)
Стадион:
Васил Левски
Новости команд
Все
Болгария
Люксембург
Исландия – Люксембург: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Исландии и Люксембурга на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Болгария – Исландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Болгария – Исландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Болгарии и Исландии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Люксембург – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Исландия – Люксембург: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Исландии и Люксембурга на победу в матче 6 тура
15 ноября
Люксембург – Эстония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Люксембурга и Эстонии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Люксембург – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+