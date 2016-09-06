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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Гибралтар - Греция
Гибралтар - Греция: обзор матча 06 сентября 2016
Гибралтар
06.09.2016, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 1 тур
1 : 4
Завершен
Греция
26'
Л. Уолкер
10'
К. Митроглу
44'
С. Вайзмэн (АГ)
45'
К. Фортунис
45+2'
В. Торосидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гибралтар - Греция
Замена
М. Йоме
️️️️
Д. Кумбес
85'
73'
Замена
А. Веллиос
️️️️
К. Митроглу
71'
Замена
А. Циолис
️️️️
Я. Маниатис
Замена
К. Кашаро
️️️️
Д. Босио
71'
62'
Замена
Я. Янниотас
️️️️
П. Манталос
45'
+2
ГОЛ! 1:4!
В. Торосидис
Пас отдал
К. Митроглу
45'
ГОЛ! 1:3!
К. Фортунис
Пас отдал
К. Митроглу
44'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
С. Вайзмэн
Желтая карточка
Д. Босио
34'
32'
Желтая карточка
К. Митроглу
ГОЛ! 1:1!
Л. Уолкер
Пас отдал
С. Вайзмэн
26'
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Митроглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
1
Джордан Перес
ВР
6
Рой Чиполина
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
5
Райан Кашаро
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
17
Джеймс Босио
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Главный тренер
Джефф Вуд
Греция
1
Орестис Карнезис
ВР
4
Костас Манолас
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Яннис Маниатис
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
10
Константинос Фортунис
АП
9
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Гибралтар
13
Джейми Робба
ВР
23
Кайл Голдвин
ВР
4
Дин Торрилла
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
9
Кайл Кашаро
ЛП
19
Аарон Паяс
ЦП
21
Роберт Гиллинг
ЦП
12
Джереми Лопес
ЦП
12
Джордж Кабрера
ЦФ
16
Роберт Монтовио
ЦФ
19
Мики Йоме
ЦФ
Греция
12
Панайотис Гликос
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
0
Хосе Холебас
ЛЗ
23
Мариос Оиконому
ЦЗ
4
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
8
Танос Пецос
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
11
Яннис Янниотас
ПВ
9
Апостолос Веллиос
ЦФ
0
Димитрис Диамантакос
ЦФ
18
Николас Карелис
ЦФ
3-2-2-3
1
Перес
3
Чиполина
20
Гарсия
5
Кашаро
6
Чиполина
2
Вайзмэн
17
Босио
10
Уолкер
16
Кумбес
7
Кашаро
22
Эрнандес
3-2-2-2-1
1
Карнезис
15
Торосидис
2
Маниатис
3
Цавеллас
4
Манолас
19
Папастатопулос
22
Самарис
20
Манталос
11
Бакасетас
10
Фортунис
9
Митроглу
17
Босио
9
Кашаро
9
Кашаро
17
Босио
16
Кумбес
19
Йоме
19
Йоме
16
Кумбес
20
Манталос
11
Янниотас
11
Янниотас
20
Манталос
2
Маниатис
6
Циолис
6
Циолис
2
Маниатис
9
Митроглу
9
Веллиос
9
Веллиос
9
Митроглу
Остались в запасе
Гибралтар
Греция
19
Аарон Паяс
ЦП
12
Джордж Кабрера
ЦФ
4
Дин Торрилла
ЦЗ
16
Роберт Монтовио
ЦФ
13
Джейми Робба
ВР
23
Кайл Голдвин
ВР
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
21
Роберт Гиллинг
ЦП
12
Джереми Лопес
ЦП
Главный тренер
Джефф Вуд
12
Панайотис Гликос
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
0
Хосе Холебас
ЛЗ
23
Мариос Оиконому
ЦЗ
4
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
8
Танос Пецос
ЦП
0
Димитрис Диамантакос
ЦФ
18
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
19
Аарон Паяс
ЦП
12
Джордж Кабрера
ЦФ
4
Дин Торрилла
ЦЗ
16
Роберт Монтовио
ЦФ
13
Джейми Робба
ВР
23
Кайл Голдвин
ВР
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
21
Роберт Гиллинг
ЦП
12
Джереми Лопес
ЦП
Остались в запасе
12
Панайотис Гликос
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
0
Хосе Холебас
ЛЗ
23
Мариос Оиконому
ЦЗ
4
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
8
Танос Пецос
ЦП
0
Димитрис Диамантакос
ЦФ
18
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Джефф Вуд
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Гибралтар - Греция
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Якоб Кехлет
Стадион:
Алгарве
Где смотреть матч:
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