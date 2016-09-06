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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Кипр - Бельгия
Кипр - Бельгия: обзор матча 06 сентября 2016
Кипр
06.09.2016, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 1 тур
0 : 3
Завершен
Бельгия
13'
Р. Лукаку
61'
Р. Лукаку
81'
Я. Карраско
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кипр - Бельгия
90'
Пенальти не реализован!
М. Батшуайи
Желтая карточка
К. Хараламбидис
89'
84'
Замена
Р. Наингголан
️️️️
М. Феллайни
81'
ГОЛ! 0:3!
Я. Карраско
Пас отдал
Э. Азар
Желтая карточка
К. Лайфис
80'
Замена
А. Макрис
️️️️
Г. Кастанос
79'
74'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Р. Лукаку
Замена
К. Артиматас
️️️️
В. Лабан
70'
Замена
Н. Митидис
️️️️
П. Сотириу
69'
Желтая карточка
В. Лабан
67'
Желтая карточка
Г. Кастанос
65'
61'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лукаку
60'
Желтая карточка
М. Феллайни
13'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
1
Костас Панайи
ВР
2
Досса Жуниор
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
14
Венсан Лабан
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
4
Джейсон Деметриу
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
11
Янник Карраско
ЛВ
6
Аксель Витсель
ЦП
8
Маруан Феллайни
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Кипр
12
Тасос Киссас
ВР
1
Антонис Георгаллидес
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
19
Мариос Стиляну
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
11
Никос Энглезу
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
23
Мариос Николау
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
10
Несторас Митидис
ЦФ
23
Антреас Макрис
ЦФ
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
18
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
4
Раджа Наингголан
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
21
Джордан Лукаку
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
11
Кевин Миральяс
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
1-5-3-1
1
Панайи
2
Жуниор
4
Деметриу
23
Кириаку
19
Лайфис
7
Эфрем
10
Хараламбидис
11
Александру
14
Лабан
20
Кастанос
3
Сотириу
4-2-3-1
1
Куртуа
15
Менье
2
Алдервейрелд
3
Вермален
5
Вертонген
6
Витсель
8
Феллайни
10
Азар
7
Де Брюйне
11
Карраско
9
Лукаку
14
Лабан
18
Артиматас
18
Артиматас
14
Лабан
3
Сотириу
10
Митидис
10
Митидис
3
Сотириу
20
Кастанос
23
Макрис
23
Макрис
20
Кастанос
8
Феллайни
4
Наингголан
4
Наингголан
8
Феллайни
9
Лукаку
23
Батшуайи
23
Батшуайи
9
Лукаку
Остались в запасе
Кипр
Бельгия
12
Тасос Киссас
ВР
1
Антонис Георгаллидес
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
19
Мариос Стиляну
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
11
Никос Энглезу
ЦЗ
23
Мариос Николау
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
Главный тренер
Христакис Христофору
13
Матс Селс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
18
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
19
Мусса Дембеле
ЦП
21
Джордан Лукаку
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
11
Кевин Миральяс
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
12
Тасос Киссас
ВР
1
Антонис Георгаллидес
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
19
Мариос Стиляну
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
11
Никос Энглезу
ЦЗ
23
Мариос Николау
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
Остались в запасе
13
Матс Селс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
18
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
19
Мусса Дембеле
ЦП
21
Джордан Лукаку
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
11
Кевин Миральяс
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Кипр - Бельгия
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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