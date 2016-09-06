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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
ОАЭ - Австралия
ОАЭ - Австралия: обзор матча 06 сентября 2016
ОАЭ
06.09.2016, вторник, 18:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа B, 2 тур
0 : 1
Завершен
Австралия
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча ОАЭ - Австралия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ОАЭ
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Йемен
- : -
23.12.2027
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
4 : 2
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
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