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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Беларусь - Франция
Беларусь - Франция: обзор матча 06 сентября 2016
Беларусь
06.09.2016, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 1 тур
0 : 0
Завершен
Франция
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беларусь - Франция
Желтая карточка
И. Маевский
90'
Замена
М. Володько
️️️️
М. Гордейчук
85'
83'
Замена
К. Гамейро
️️️️
О. Жиру
Замена
С. Корниленко
️️️️
Н. Сигневич
81'
69'
Замена
У. Дембеле
️️️️
М. Сиссоко
Замена
С. Кривец
️️️️
И. Стасевич
69'
57'
Замена
Д. Пайет
️️️️
А. Марсьяль
Желтая карточка
М. Сиваков
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
22
Андрей Горбунов
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
14
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Никита Корзун
ЦП
11
Михаил Гордейчук
ЦП
22
Игорь Стасевич
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
23
Тимофей Калачев
ПП
0
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Франция
16
Стив Манданда
ВР
0
Лайвен Курзава
ЛЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Поль Погба
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
11
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Беларусь
12
Сергей Черник
ВР
1
Александр Гутор
ВР
21
Евгений Клопоцкий
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
6
Роман Бегунов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
5
Максим Володько
ЦП
2
Станислав Драгун
ЦП
16
Сергей Кривец
ЦП
8
Сергей Корниленко
ЦФ
Франция
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
0
Себастьен Корчиа
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Димитри Пайет
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
0
Кевин Гамейро
ЦФ
4-5-1
22
Горбунов
19
Бордачев
6
Политевич
14
Сиваков
5
Поляков
15
Корзун
11
Гордейчук
22
Стасевич
18
Маевский
23
Калачев
0
Сигневич
4-1-2-3
16
Манданда
19
Сидибе
21
Косиельни
4
Варан
0
Курзава
13
Канте
17
Сиссоко
6
Погба
11
Марсьяль
7
Гризманн
9
Жиру
11
Гордейчук
5
Володько
5
Володько
11
Гордейчук
22
Стасевич
16
Кривец
16
Кривец
22
Стасевич
0
Сигневич
8
Корниленко
8
Корниленко
0
Сигневич
11
Марсьяль
8
Пайет
8
Пайет
11
Марсьяль
17
Сиссоко
7
Дембеле
7
Дембеле
17
Сиссоко
9
Жиру
0
Гамейро
0
Гамейро
9
Жиру
Остались в запасе
Беларусь
Франция
21
Евгений Клопоцкий
ЦЗ
12
Сергей Черник
ВР
1
Александр Гутор
ВР
4
Александр Мартынович
ЦЗ
6
Роман Бегунов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
2
Станислав Драгун
ЦП
Главный тренер
Александр Хацкевич
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
0
Себастьен Корчиа
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
21
Евгений Клопоцкий
ЦЗ
12
Сергей Черник
ВР
1
Александр Гутор
ВР
4
Александр Мартынович
ЦЗ
6
Роман Бегунов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
2
Станислав Драгун
ЦП
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
0
Себастьен Корчиа
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Беларусь - Франция
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Борисов-Арена
Где смотреть матч:
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