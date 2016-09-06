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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Швейцария - Португалия
Швейцария - Португалия: обзор матча 06 сентября 2016
Швейцария
06.09.2016, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 1 тур
2 : 0
Завершен
Португалия
24'
Б. Эмболо
30'
А. Мехмеди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Португалия
Вторая желтая
Г. Джака
90'
Желтая карточка
Г. Джака
90'
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
Б. Джемаили
89'
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Х. Сеферович
78'
Замена
С. Видмер
️️️️
Ш. Лихтштайнер
70'
Желтая карточка
В. Бехрами
68'
68'
Замена
Р. Куарежма
️️️️
Ж. Моутинью
46'
Замена
А. Силва
️️️️
В. Карвалью
46'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Эдер
Желтая карточка
А. Мехмеди
41'
30'
Желтая карточка
А. Силва
ГОЛ! 2:0!
А. Мехмеди
Пас отдал
Х. Сеферович
30'
ГОЛ! 1:0!
Б. Эмболо
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
15
Блерим Джемаили
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Нани
ЛВ
14
Вильям Карвалью
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
23
Адриен Силва
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
9
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Швейцария
12
Марвин Хитц
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
19
Эрен Дердийок
ЦФ
Португалия
12
Марафона
ВР
22
Эдуарду
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
15
Андре Андре
ЦП
17
Жоау Мариу
ЦП
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
15
Рафа
ЦФ
4-1-2-3
1
Зоммер
13
Родригес
22
Шер
20
Джуру
2
Лихтштайнер
10
Джака
15
Джемаили
11
Бехрами
18
Мехмеди
7
Эмболо
9
Сеферович
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
21
Соареш
6
Фонте
3
Пепе
5
Геррейру
14
Карвалью
8
Моутинью
23
Силва
10
Силва
17
Нани
9
Эдер
2
Лихтштайнер
3
Видмер
3
Видмер
2
Лихтштайнер
15
Джемаили
16
Фернандес
16
Фернандес
15
Джемаили
9
Сеферович
19
Дердийок
19
Дердийок
9
Сеферович
9
Эдер
17
Мариу
17
Мариу
9
Эдер
8
Моутинью
20
Куарежма
20
Куарежма
8
Моутинью
14
Карвалью
9
Силва
9
Силва
14
Карвалью
Остались в запасе
Швейцария
Португалия
11
Ренато Штеффен
ПВ
12
Марвин Хитц
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
12
Марафона
ВР
22
Эдуарду
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
15
Андре Андре
ЦП
15
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
11
Ренато Штеффен
ПВ
12
Марвин Хитц
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
Остались в запасе
12
Марафона
ВР
22
Эдуарду
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
15
Андре Андре
ЦП
15
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Швейцария - Португалия
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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