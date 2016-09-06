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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Гана
Россия - Гана: обзор матча 06 сентября 2016
Россия
06.09.2016, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Гана
20'
Ф. Смолов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Гана
90'
Замена
С. Тетте
️️️️
А. Аква
Замена
Д. Полоз
️️️️
Ф. Смолов
88'
Замена
О. Шатов
️️️️
Ю. Жирков
82'
Желтая карточка
Р. Зобнин
81'
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
С. Петров
79'
78'
Замена
А. Дункан
️️️️
М. Вакасо
78'
Замена
Д. Аккам
️️️️
Ф. Ашампонг
Замена
М. Канунников
️️️️
А. Самедов
70'
Замена
М. Оздоев
️️️️
Ю. Газинский
63'
63'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
Т. Парти
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Дзагоев
58'
53'
Желтая карточка
Д. Бойе
ГОЛ! 1:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
А. Самедов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
5
Андрей Семенов
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
(К)
ЦЗ
23
Сергей Петров
ПЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
8
Юрий Газинский
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
11
Роман Зобнин
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Гана
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
21
Джон Бойе
ЛЗ
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
4
Джонатан Менса
(К)
ЦЗ
23
Харрисон Аффул
ПЗ
22
Франк Ашампонг
ЛП
7
Кристиан Атсу
ЛВ
11
Мубарак Вакасо
ОП
5
Томас Парти
ОП
6
Африйе Аква
ЦП
9
Жордан Айю
ЦФ
Россия
16
Станислав Крицюк
ВР
16
Сослан Джанаев
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
3
Иван Новосельцев
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
6
Роман Нойштедтер
ОП
7
Магомед Оздоев
ЦП
17
Олег Шатов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
11
Алексей Миранчук
АП
20
Максим Канунников
ЦФ
Гана
1
Брима Разак
ВР
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
19
Эдвин Гийма
ЦП
0
Яу Йебоа
ЦП
23
Мохаммед Кадири
ЦП
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
20
Дэвид Аккам
ЦП
16
Альфред Дункан
ЦП
20
Самуэль Тетте
ЦФ
4-5-1
1
Акинфеев
23
Петров
5
Семенов
24
Березуцкий
3
Шишкин
18
Жирков
8
Газинский
9
Дзагоев
11
Зобнин
19
Самедов
9
Смолов
4-2-2-1-1
12
Квараси
23
Аффул
21
Бойе
4
Менса
17
Баба
11
Вакасо
5
Парти
6
Аква
22
Ашампонг
7
Атсу
9
Айю
23
Петров
13
Кудряшов
13
Кудряшов
23
Петров
8
Газинский
7
Оздоев
7
Оздоев
8
Газинский
18
Жирков
17
Шатов
17
Шатов
18
Жирков
9
Дзагоев
11
Миранчук
11
Миранчук
9
Дзагоев
9
Смолов
7
Полоз
7
Полоз
9
Смолов
19
Самедов
20
Канунников
20
Канунников
19
Самедов
5
Парти
8
Агьеманг-Баду
8
Агьеманг-Баду
5
Парти
22
Ашампонг
20
Аккам
20
Аккам
22
Ашампонг
11
Вакасо
16
Дункан
16
Дункан
11
Вакасо
6
Аква
20
Тетте
20
Тетте
6
Аква
Остались в запасе
Россия
Гана
16
Станислав Крицюк
ВР
16
Сослан Джанаев
ВР
4
Илья Кутепов
ЦЗ
3
Иван Новосельцев
ЦЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
19
Эдвин Гийма
ЦП
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
0
Яу Йебоа
ЦП
1
Брима Разак
ВР
23
Мохаммед Кадири
ЦП
Остались в запасе
16
Станислав Крицюк
ВР
16
Сослан Джанаев
ВР
4
Илья Кутепов
ЦЗ
3
Иван Новосельцев
ЦЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
21
Александр Ерохин
АП
Остались в запасе
19
Эдвин Гийма
ЦП
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
0
Яу Йебоа
ЦП
1
Брима Разак
ВР
23
Мохаммед Кадири
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Россия - Гана
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
Главный судья:
Алияр Агаев
(Баку)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Первый канал
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