Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Босния и Герцеговина - Эстония
Босния и Герцеговина - Эстония: обзор матча 06 сентября 2016
Босния и Герцеговина
06.09.2016, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 1 тур
5 : 0
Завершен
Эстония
7'
Э. Спахич
23'
Э. Джеко (П)
71'
Х. Медуньянин
83'
В. Ибишевич
90+2'
Э. Спахич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Эстония
ГОЛ! 5:0!
Э. Спахич
Пас отдал
М. Пьянич
90'
+2
86'
Замена
Р. Саппинен
️️️️
И. Антонов
ГОЛ! 4:0!
В. Ибишевич
Пас отдал
Д. Миличевич
83'
Замена
М. Джурич
️️️️
Э. Джеко
81'
Замена
Д. Миличевич
️️️️
Э. Вишча
75'
71'
Замена
Х. Аниер
️️️️
С. Зенев
ГОЛ! 3:0!
Х. Медуньянин
Пас отдал
М. Пьянич
71'
Замена
Э. Бичакчич
️️️️
О. Враньеш
62'
Желтая карточка
О. Враньеш
52'
46'
Замена
Д. Круглов
️️️️
Г. Камс
39'
Желтая карточка
К. Метс
23'
Желтая карточка
Р. Клаван
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Джеко
23'
ГОЛ! 1:0!
Э. Спахич
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
10
Миралем Пьянич
ЦП
8
Харис Медуньянин
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
11
Эдин Джеко
ЦФ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Эстония
12
Микхел Аксалу
ВР
19
Кен Калласте
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
6
Илья Антонов
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Магнус Перссон
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
22
Ясмин Бурич
ВР
0
Эдин Цоцалич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
0
Марин Аничич
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
23
Харис Дулевич
ЛП
13
Гойко Цимирот
ЦП
14
Даниэль Миличевич
ЦП
13
Марио Вранчич
ЦП
18
Милан Джурич
ЦФ
18
Армин Ходжич
ЦФ
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
12
Андреас Вайкла
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
17
Маркус Юргенсон
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
4
Максим Гуссев
ЦП
7
Игорь Субботин
ЦП
16
Брент Леписту
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
6
Александр Дмитриев
ЦП
8
Хенри Аниер
ЦФ
9
Атс Пурье
ЦФ
4-3-1-2
1
Бегович
5
Колашинац
6
Враньеш
4
Спахич
17
Жуканович
16
Лулич
8
Медуньянин
10
Пьянич
19
Вишча
9
Ибишевич
11
Джеко
3-2-3-1
12
Аксалу
21
Баранов
3
Пикк
23
Тенисте
15
Клаван
20
Камс
6
Антонов
18
Метс
14
Васильев
10
Зенев
6
Враньеш
3
Бичакчич
3
Бичакчич
6
Враньеш
19
Вишча
14
Миличевич
14
Миличевич
19
Вишча
11
Джеко
18
Джурич
18
Джурич
11
Джеко
20
Камс
5
Круглов
5
Круглов
20
Камс
6
Антонов
15
Саппинен
15
Саппинен
6
Антонов
10
Зенев
8
Аниер
8
Аниер
10
Зенев
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Эстония
23
Харис Дулевич
ЛП
12
Ибрахим Сехич
ВР
22
Ясмин Бурич
ВР
0
Эдин Цоцалич
ЦЗ
0
Марин Аничич
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
13
Гойко Цимирот
ЦП
13
Марио Вранчич
ЦП
18
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
4
Максим Гуссев
ЦП
7
Игорь Субботин
ЦП
17
Маркус Юргенсон
ЦЗ
12
Матвей Игонен
ВР
12
Андреас Вайкла
ВР
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
16
Брент Леписту
ЦП
6
Александр Дмитриев
ЦП
9
Атс Пурье
ЦФ
Главный тренер
Магнус Перссон
Остались в запасе
23
Харис Дулевич
ЛП
12
Ибрахим Сехич
ВР
22
Ясмин Бурич
ВР
0
Эдин Цоцалич
ЦЗ
0
Марин Аничич
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
13
Гойко Цимирот
ЦП
13
Марио Вранчич
ЦП
18
Армин Ходжич
ЦФ
Остались в запасе
4
Максим Гуссев
ЦП
7
Игорь Субботин
ЦП
17
Маркус Юргенсон
ЦЗ
12
Матвей Игонен
ВР
12
Андреас Вайкла
ВР
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
16
Брент Леписту
ЦП
6
Александр Дмитриев
ЦП
9
Атс Пурье
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Главный тренер
Магнус Перссон
Статистика матча Босния и Герцеговина - Эстония
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Мирослав Зелинка
(Шлапанице)
Стадион:
Билино Поле
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
Новости команд
Все
Босния и Герцеговина
Эстония
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Боснии и Герцеговины и Румынии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Люксембург – Эстония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Боснии и Герцеговины и Румынии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
13 ноября
Сборная России заняла 19-е место на чемпионате мира U15
30 октября
4
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Люксембург – Эстония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Люксембурга и Эстонии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Эстония – Исландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+