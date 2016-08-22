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    Расписание матчей 22-08-2016

    июль 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    август 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 21 тур
    22 августа, понедельник
    00:00
    Коритиба
    2:1
    Сантос
    Матч завершен
    22 августа, понедельник
    00:30
    Фигейренсе
    1:2
    Крузейро
    Матч завершен
    США. МЛС 2016
    22 августа, понедельник
    04:30
    Сиэтл
    3:1
    Портленд
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017), 6 тур
    22 августа, понедельник
    17:00
    Зенит-Ижевск
    0:1
    Сызрань-2003
    Матч завершен
    22 августа, понедельник
    17:00
    Лада-Тольятти
    0:0
    КАМАЗ
    Матч завершен
    22 августа, понедельник
    18:30
    Пари НН
    1:2
    Носта
    Матч завершен
    Германия. Кубок (2016/2017), 1/32 финала
    22 августа, понедельник
    19:30
    Киккерс
    2:3
    Ганновер-96
    Матч завершен
    22 августа, понедельник
    19:30
    Падерборн
    1:2
    Зандхаузен
    Матч завершен
    22 августа, понедельник
    19:30
    Цвиккау
    0:1
    Гамбург
    Матч завершен
    22 августа, понедельник
    21:45
    Айнтрахт
    0:3
    Боруссия
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 4 тур
    22 августа, понедельник
    19:30
    Арсенал
    0:0
    Оренбург
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2016/2017), 9 тур
    22 августа, понедельник
    19:30
    Динамо
    2:1
    Спартак-2
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 6 тур
    22 августа, понедельник
    20:00
    Эсбьерг
    3:2
    Оденсе
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2016/2017), 1 тур
    22 августа, понедельник
    21:00
    Сарагоса
    3:1
    УКАМ Мурсия
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 1 тур
    22 августа, понедельник
    21:00
    Сельта
    0:1
    Леганес
    Матч завершен
    22 августа, понедельник
    23:00
    Валенсия
    2:4
    Лас-Пальмас
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 1 тур
    22 августа, понедельник
    21:45
    Галатасарай
    1:0
    Карабюкспор
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 2 тур
    22 августа, понедельник
    22:00
    Брага
    1:1
    Риу Аве
    Матч завершен
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