июль 2016
август 2016
Бразилия. Серия А 2016, 21 тур
США. МЛС 2016
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017), 6 тур
22 августа, понедельник
17:00
Матч завершен
22 августа, понедельник
17:00
Матч завершен
Германия. Кубок (2016/2017), 1/32 финала
Россия. Премьер-лига (2016/2017), 4 тур
Россия. ФНЛ (2016/2017), 9 тур
Дания. Суперлига (2016/2017), 6 тур
Испания. Сегунда (2016/2017), 1 тур
22 августа, понедельник
21:00
Матч завершен
Испания. Примера (2016/2017), 1 тур
Турция. Суперлига (2016/2017), 1 тур
22 августа, понедельник
21:45
Матч завершен
Португалия. Примейра (2016/2017), 2 тур