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Расписание матчей
Германия. Кубок
Айнтрахт - Боруссия Д
Айнтрахт - Боруссия Д: обзор матча 22 августа 2016
Айнтрахт
22.08.2016, понедельник, 21:45
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Боруссия Д
8'
С. Кагава
33'
С. Кагава
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Айнтрахт - Боруссия Д
69'
Замена
Р. Геррейру
️️️️
У. Дембеле
68'
Замена
Э. Мор
️️️️
С. Роде
41'
Желтая карточка
С. Роде
33'
ГОЛ! 0:2!
С. Кагава
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Кагава
Начало матча
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия Д
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Айнтрахт
0 : 3
22.08.2016
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1 раунд
Айнтрахт
0 : 2
17.08.2014
Фрайбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Айнтрахт
0 : 2
03.08.2013
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Айнтрахт
1 : 2
25.10.2011
Гамбург
Германия. Кубок, 1/8 финала
Айнтрахт
0 : 3
27.10.2009
Кельн
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
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