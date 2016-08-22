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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Оренбург
Арсенал - Оренбург: обзор матча 22 августа 2016
Арсенал
22.08.2016, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Оренбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Оренбург
85'
Замена
М. Шогенов
️️️️
Р. Воробьев
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
И. Шевченко
76'
74'
Замена
А. Саная
️️️️
А. Делькин
71'
Замена
А. Кацалапов
️️️️
А. Померко
Замена
Д. Смирнов
️️️️
В. Стеклов
70'
69'
Вторая желтая
А. Малых
Желтая карточка
И. Шевченко
62'
56'
Желтая карточка
Р. Воробьев
50'
Желтая карточка
А. Малых
Замена
О. Власов
️️️️
Х. Аппаев
46'
Желтая карточка
Ф. Браун Форбс
44'
34'
Желтая карточка
А. Померко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Александр Фильцов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
20
Алексей Померко
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
6
Якуба Бамба
ПП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
1
Роман Герус
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Оренбург
30
Александр Гутор
ВР
9
Александр Руденко
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
17
Максим Батов
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Фильцов
6
Беляев
29
Горбатюк
71
Денисов
8
Тесак
7
Шешуков
26
Браун Форбс
20
Стеклов
32
Горбанец
14
Аппаев
99
Шевченко
4-2-2-1-1
98
Абакумов
12
Малых
58
Ойеволе
15
Андреев
2
Полуяхтов
8
Афонин
20
Померко
6
Бамба
84
Воробьев
22
Ефремов
90
Делькин
20
Стеклов
24
Смирнов
24
Смирнов
20
Стеклов
14
Аппаев
84
Власов
84
Власов
14
Аппаев
99
Шевченко
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
99
Шевченко
20
Померко
34
Кацалапов
34
Кацалапов
20
Померко
84
Воробьев
8
Шогенов
8
Шогенов
84
Воробьев
90
Делькин
32
Саная
32
Саная
90
Делькин
Остались в запасе
Арсенал
Оренбург
36
Михаил Левашов
ВР
1
Роман Герус
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
Главный тренер
Сергей Павлов
30
Александр Гутор
ВР
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
17
Максим Батов
ЦП
88
Иван Маркелов
ЛВ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
1
Роман Герус
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
Остались в запасе
30
Александр Гутор
ВР
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
17
Максим Батов
ЦП
88
Иван Маркелов
ЛВ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Арсенал - Оренбург
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Вячеслав Семенов (Гатчина)
Николай Богач (Люберцы)
Инспектор:
Николай Левников (Санкт-Петербург)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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