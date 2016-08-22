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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо - Спартак-2
Динамо - Спартак-2: обзор матча 22 августа 2016
Динамо
22.08.2016, понедельник, 19:30
Россия. ФНЛ, 9 тур
2 : 1
Завершен
Спартак-2
42'
К. Панченко
53'
А. Сапета
22'
В. Гранат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Спартак-2
Замена
А. Катрич
️️️️
И. Темников
86'
Желтая карточка
А. Сапета
82'
82'
Замена
К. Савичев
️️️️
В. Пантелеев
75'
Замена
З. Бакаев
️️️️
П. Яковлев
Замена
Е. Луценко
️️️️
Ф. Бечирай
66'
62'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
А. Федчук
61'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
А. Самсонов
Замена
И. Денисов
️️️️
А. Ташаев
59'
ГОЛ! 2:1!
А. Сапета
53'
ГОЛ! 1:1!
К. Панченко
42'
36'
Желтая карточка
А. Самсонов
22'
ГОЛ! 0:1!
В. Гранат
6'
Желтая карточка
И. Хомуха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
10
Артем Федчук
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
27
Игорь Денисов
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
77
Зелимхан Бакаев
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Шунин
18
Морозов
8
Хольмен
21
Белоруков
32
Терехов
11
Темников
21
Зотов
41
Сапета
88
Ташаев
9
Бечирай
8
Панченко
3-4-1-2
47
Филиппов
5
Кутин
13
Гранат
22
Хомуха
83
Пантелеев
8
Самсонов
52
Леонтьев
2
Шанбиев
91
Яковлев
88
Давыдов
10
Федчук
11
Темников
77
Катрич
77
Катрич
11
Темников
88
Ташаев
27
Денисов
27
Денисов
88
Ташаев
9
Бечирай
48
Луценко
48
Луценко
9
Бечирай
83
Пантелеев
4
Савичев
4
Савичев
83
Пантелеев
8
Самсонов
94
Тимофеев
94
Тимофеев
8
Самсонов
91
Яковлев
77
Бакаев
77
Бакаев
91
Яковлев
10
Федчук
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
10
Федчук
Остались в запасе
Динамо
Спартак-2
6
Максим Кузьмин
АП
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
3
Константин Щербаков
ПЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
6
Максим Кузьмин
АП
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
Остались в запасе
3
Константин Щербаков
ПЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Динамо - Спартак-2
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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