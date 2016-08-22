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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Леганес
Сельта - Леганес: обзор матча 22 августа 2016
Сельта
22.08.2016, понедельник, 21:00
Испания. Примера, 1 тур
0 : 1
Завершен
Леганес
74'
В. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Леганес
90'
Красная карточка
Д. Тимор
Желтая карточка
Я. Аспас
89'
Желтая карточка
П. Эрнандес
88'
81'
Замена
Р. Перес
️️️️
Д. Тимор
Замена
Х. Сене
️️️️
М. Диас
78'
74'
ГОЛ! 0:1!
В. Диас
Пас отдал
Д. Мачис
73'
Замена
П. Инсуа
️️️️
М. Анхель Герреро
Желтая карточка
У. Мальо
66'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
П. Систо
66'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Д. Васс
66'
62'
Замена
Д. Мачис
️️️️
А. Марин
60'
Желтая карточка
А. Марин
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Леганес
91
Альберто Бриноли
ВР
13
Йон Андер Серантес
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
18
Габриэл
ЛП
24
Давид Тимор
ОП
8
Унаи Лопес
ПП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Леганес
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
4-1-2-2-1
1
Альварес
17
Кастро
14
Ронкалья
21
Гомес
22
Мальо
21
Диас
10
Васс
77
Систо
10
Бонгонда
14
Орельяна
10
Аспас
3-3-2-1
91
Бриноли
3
Марин
5
Бустинса
21
Мантовани
16
Диас
24
Тимор
15
Рико
8
Лопес
18
Габриэл
10
Герреро
10
Васс
19
Эрнандес
19
Эрнандес
10
Васс
21
Диас
10
Сене
10
Сене
21
Диас
77
Систо
11
Гуидетти
11
Гуидетти
77
Систо
3
Марин
11
Мачис
11
Мачис
3
Марин
10
Герреро
44
Инсуа
44
Инсуа
10
Герреро
24
Тимор
21
Перес
21
Перес
24
Тимор
Остались в запасе
Сельта
Леганес
25
Иван Вильяр
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
12
Карл Меджани
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
Остались в запасе
12
Карл Меджани
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Сельта - Леганес
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Балаидос
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