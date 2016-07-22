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    Расписание матчей 22-07-2016

    июнь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    июль 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    август 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Международный кубок чемпионов 2016
    22 июля, пятница
    15:00
    Манчестер Юнайтед
    1:4
    Боруссия
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2016/2017), 1 тур
    22 июля, пятница
    19:00
    Шахтер
    4:1
    Звезда К
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2016, 17 тур
    22 июля, пятница
    20:00
    Бранн
    6:0
    Олесунн
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 2 тур
    22 июля, пятница
    21:15
    Орхус
    2:1
    Виборг
    Матч завершен
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