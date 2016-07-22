Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Манчестер Юнайтед - Боруссия Д
Манчестер Юнайтед - Боруссия Д: обзор матча 22 июля 2016
Манчестер Юнайтед
22.07.2016, пятница, 15:00
Международный кубок чемпионов
1 : 4
Завершен
Боруссия Д
58'
Г. Мхитарян
20'
Г. Кастро
36'
П. Обамеянг
57'
У. Дембеле
86'
Г. Кастро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Боруссия Д
86'
ГОЛ! 1:4!
Г. Кастро
Желтая карточка
Э. Байи
83'
Замена
А. Перейра
️️️️
Л. Валенсия
75'
Замена
П. МакНэйр
️️️️
Д. Блинд
67'
Замена
А. Янузай
️️️️
Г. Мхитарян
67'
62'
Замена
М. Мерино
️️️️
М. Шмельцер
62'
Замена
Д. Бурнич
️️️️
С. Кагава
62'
Замена
Н. Шахин
️️️️
С. Роде
62'
Замена
К. Пулишич
️️️️
П. Обамеянг
62'
Замена
М. Хобер
️️️️
У. Дембеле
62'
Замена
М. Бартра
️️️️
С. Папастатопулос
62'
Замена
Э. Мор
️️️️
А. Рамос
62'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
С. Бендер
ГОЛ! 1:3!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Х. Мата
58'
57'
ГОЛ! 0:3!
У. Дембеле
46'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
Ф. Пасслак
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
М. Депай
46'
Замена
Э. Янг
️️️️
Д. Лингард
46'
Замена
М. Рохо
️️️️
Ф. Джонс
46'
Замена
С. Ромеро
️️️️
С. Джонстон
46'
38'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
36'
ГОЛ! 0:2!
П. Обамеянг
20'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
26
Сэм Джонстон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
(К)
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
17
Себастьян Роде
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Андреас Перейра
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
18
Уильям Кин
ЦФ
Боруссия Д
39
Хендрик Бонманн
ВР
1
Роман Бюрки
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
19
Марко Хобер
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
27
Дзенис Бурнич
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
3-2-3-1-1
26
Джонстон
23
Шоу
3
Байи
4
Джонс
17
Блинд
25
Валенсия
77
Лингард
21
Эррера
22
Мхитарян
64
Мата
10
Депай
4-1-1-2-2
1
Вайденфеллер
25
Пасслак
5
Бендер
19
Папастатопулос
29
Шмельцер
17
Роде
8
Кастро
10
Дембеле
10
Кагава
20
Рамос
7
Обамеянг
26
Джонстон
44
Ромеро
44
Ромеро
26
Джонстон
77
Лингард
15
Янг
15
Янг
77
Лингард
4
Джонс
5
Рохо
5
Рохо
4
Джонс
17
Блинд
17
МакНэйр
17
МакНэйр
17
Блинд
25
Валенсия
8
Перейра
8
Перейра
25
Валенсия
10
Депай
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
10
Депай
22
Мхитарян
24
Янузай
24
Янузай
22
Мхитарян
7
Обамеянг
11
Пулишич
11
Пулишич
7
Обамеянг
20
Рамос
7
Мор
7
Мор
20
Рамос
10
Дембеле
19
Хобер
19
Хобер
10
Дембеле
25
Пасслак
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
25
Пасслак
19
Папастатопулос
5
Бартра
5
Бартра
19
Папастатопулос
29
Шмельцер
23
Мерино
23
Мерино
29
Шмельцер
17
Роде
8
Шахин
8
Шахин
17
Роде
5
Бендер
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
5
Бендер
10
Кагава
27
Бурнич
27
Бурнич
10
Кагава
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Боруссия Д
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
39
Хендрик Бонманн
ВР
1
Роман Бюрки
ВР
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Уильям Кин
ЦФ
Остались в запасе
39
Хендрик Бонманн
ВР
1
Роман Бюрки
ВР
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Боруссия Д
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Боруссия Д
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 16:22
6
Два футболиста хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Почеттино
18 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Почеттино дал смелое обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 16:22
6
Два футболиста хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Почеттино
18 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Почеттино дал смелое обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+