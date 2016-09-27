август 2016
сентябрь 2016
Англия. Чемпионшип (2016/2017), 10 тур
27 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
27 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
27 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
27 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
27 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
27 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
27 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
27 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
27 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
27 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
Лига чемпионов (2016/2017), 2 тур, группа E
Лига чемпионов (2016/2017), 2 тур, группа F
Лига чемпионов (2016/2017), 2 тур, группа G