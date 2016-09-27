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    Расписание матчей 27-09-2016

    август 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Англия. Чемпионшип (2016/2017), 10 тур
    27 сентября, вторник
    21:45
    Барнсли
    1:1
    Астон Вилла
    Матч завершен
    27 сентября, вторник
    21:45
    Бертон Альбион
    1:1
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    27 сентября, вторник
    21:45
    Бирмингем Сити
    2:2
    Престон
    Матч завершен
    27 сентября, вторник
    21:45
    Блэкберн
    0:1
    Шеффилд Уэнсдэй
    Матч завершен
    27 сентября, вторник
    21:45
    Брентфорд
    4:1
    Рединг
    Матч завершен
    27 сентября, вторник
    21:45
    Бристоль Сити
    1:0
    Лидс
    Матч завершен
    27 сентября, вторник
    21:45
    Ипсвич Таун
    0:0
    Брайтон
    Матч завершен
    27 сентября, вторник
    21:45
    Кардифф
    0:2
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    27 сентября, вторник
    21:45
    Ноттингем Форест
    1:1
    Фулхэм
    Матч завершен
    27 сентября, вторник
    21:45
    Уиган Атлетик
    2:1
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    27 сентября, вторник
    21:45
    Хаддерсфилд Таун
    2:1
    Ротерхэм
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2016/2017), 2 тур, группа E
    27 сентября, вторник
    21:45
    Монако
    1:1
    Байер
    Матч завершен
    27 сентября, вторник
    21:45
    ЦСКА
    0:1
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2016/2017), 2 тур, группа F
    27 сентября, вторник
    21:45
    Боруссия
    2:2
    Реал
    Матч завершен
    27 сентября, вторник
    21:45
    Спортинг
    2:0
    Легия
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2016/2017), 2 тур, группа G
    27 сентября, вторник
    21:45
    Копенгаген
    4:0
    Брюгге
    Матч завершен
    27 сентября, вторник
    21:45
    Лестер
    1:0
    Порту
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2016/2017), 2 тур, группа H
    27 сентября, вторник
    21:45
    Севилья
    1:0
    Лион
    Матч завершен
    27 сентября, вторник
    21:45
    Динамо
    0:4
    Ювентус
    Матч завершен
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