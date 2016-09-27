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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Севилья - Лион
Севилья - Лион: обзор матча 27 сентября 2016
Севилья
27.09.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа H, 2 тур
1 : 0
Завершен
Лион
53'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Лион
Замена
Т. Колоджейчак
️️️️
Г. Меркадо
87'
86'
Желтая карточка
М. Корне
Желтая карточка
Г. Меркадо
84'
Замена
П. Сарабия
️️️️
В. Бен-Йеддер
82'
79'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
Ж. Гаспар
72'
Желтая карточка
М. Гоналон
71'
Желтая карточка
Ж. Гаспар
70'
Замена
А. Калулу
️️️️
Н. Фекир
70'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
М. Янга-Мбива
Пенальти не реализован!
Л. Вьетто
69'
Замена
В. Иборра
️️️️
Ф. Васкес
59'
Желтая карточка
Н. Пареха
56'
ГОЛ! 1:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Л. Вьетто
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Франко Васкес
АП
14
Самир Насри
ПП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
25
Жорди Гаспар
ПП
Главный тренер
Бруно Женезио
Севилья
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Гансо
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
15
Альдо Калулу
ЦФ
4-2-2-2
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
25
Меркадо
25
Мариано
2
Пареха
15
Н'Зонзи
14
Насри
7
Витоло
20
Васкес
10
Бен-Йеддер
10
Вьетто
4-1-3-2
1
Лопеш
63
Н'Кулу
2
Янга-Мбива
21
Морель
31
Рыбус
25
Гоналон
25
Гаспар
10
Дардер
8
Толиссо
10
Фекир
70
Корне
25
Меркадо
15
Колоджейчак
15
Колоджейчак
25
Меркадо
20
Васкес
10
Иборра
10
Иборра
20
Васкес
10
Бен-Йеддер
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Бен-Йеддер
25
Гаспар
18
Геззаль
18
Геззаль
25
Гаспар
2
Янга-Мбива
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
2
Янга-Мбива
10
Фекир
15
Калулу
15
Калулу
10
Фекир
Остались в запасе
Севилья
Лион
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Гансо
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Гансо
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Севилья - Лион
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
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