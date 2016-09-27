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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Лидс
Бристоль Сити - Лидс: обзор матча 27 сентября 2016
Бристоль Сити
27.09.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 0
Завершен
Лидс
59'
М. Пак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Лидс
88'
Желтая карточка
Ч. Тэйлор
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
Т. Абрахам
78'
Замена
Г. О'Нил
️️️️
Л. Томлин
70'
68'
Замена
К. Руф
️️️️
С. Даллас
59'
Желтая карточка
П. Эрнандес
ГОЛ! 1:0!
М. Пак
Пас отдал
Л. Томлин
59'
Замена
Т. Мур
️️️️
М. Литтл
53'
Желтая карточка
Л. Томлин
45'
45'
Желтая карточка
С. Даллас
45'
Замена
Л. Купер
️️️️
П. Янссон
44'
Желтая карточка
П. Янссон
Желтая карточка
М. Пак
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
15
Люк Фримен
АП
14
Бобби Рид
АП
17
Ли Томлин
АП
7
Марлон Пак
ПП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Хади Сако
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
4-1-3-2
34
Филдинг
23
Брайан
32
Магнуссон
44
Флинт
2
Литтл
7
Пак
15
Фримен
17
Томлин
14
Рид
35
Патерсон
18
Абрахам
3-3-1-1-2
31
Грин
18
Тэйлор
5
Бартли
18
Янссон
15
Даллас
27
Филлипс
12
Эйлинг
32
О'Кейн
19
Эрнандес
9
Вуд
9
Сако
2
Литтл
15
Мур
15
Мур
2
Литтл
17
Томлин
19
О'Нил
19
О'Нил
17
Томлин
18
Абрахам
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
18
Абрахам
15
Даллас
7
Руф
7
Руф
15
Даллас
18
Янссон
6
Купер
6
Купер
18
Янссон
Остались в запасе
Бристоль Сити
Лидс
12
Ричард О'Доннелл
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
2
Льюи Койл
ПЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Мэтт Гримес
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
12
Ричард О'Доннелл
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
Остались в запасе
2
Льюи Койл
ПЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Мэтт Гримес
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Бристоль Сити - Лидс
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Эштон Гэйт
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