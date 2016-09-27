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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Монако - Байер
Монако - Байер: обзор матча 27 сентября 2016
Монако
27.09.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа E, 2 тур
1 : 1
Завершен
Байер
90+4'
К. Глик
73'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Байер
ГОЛ! 1:1!
К. Глик
Пас отдал
Г. Каррийо
90'
+4
90'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Чичарито
Замена
Г. Бочилия
️️️️
Б. Силва
81'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
Т. Бакайоко
77'
73'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
К. Фолланд
Замена
Г. Каррийо
️️️️
В. Жермен
73'
73'
ГОЛ! 0:1!
Чичарито
Пас отдал
А. Мехмеди
63'
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Ю. Брандт
50'
Желтая карточка
О. Топрак
Желтая карточка
Жемерсон
50'
19'
Желтая карточка
Д. Та
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Байер
1
Бернд Лено
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Субашич
15
Глик
24
Раджи
21
Жемерсон
19
Сидибе
8
Бакайоко
6
Фабиньо
8
Моутинью
20
Силва
18
Лемар
98
Жермен
4-3-1-2
1
Лено
8
Бендер
21
Топрак
4
Та
39
Хенрикс
20
Чалханоглу
20
Арангис
44
Кампль
8
Брандт
14
Чичарито
31
Фолланд
20
Силва
21
Бочилия
21
Бочилия
20
Силва
98
Жермен
9
Каррийо
9
Каррийо
98
Жермен
8
Бакайоко
10
Мбаппе
10
Мбаппе
8
Бакайоко
14
Чичарито
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
14
Чичарито
8
Брандт
11
Кисслинг
11
Кисслинг
8
Брандт
31
Фолланд
14
Мехмеди
14
Мехмеди
31
Фолланд
Остались в запасе
Монако
Байер
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Монако - Байер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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