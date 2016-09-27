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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Шеффилд Уэнсдэй
Блэкберн - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 27 сентября 2016
Блэкберн
27.09.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
0 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
22'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Шеффилд Уэнсдэй
81'
Замена
А. Нухиу
️️️️
С. Флетчер
Замена
Л. Фини
️️️️
Д. Лоу
77'
73'
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
Г. Хупер
Замена
Д. Ленихэн
️️️️
Д. Гатри
68'
61'
Замена
Г. Ловенс
️️️️
С. Хатчинсон
Замена
Д. Грэм
️️️️
С. Галлахер
57'
22'
ГОЛ! 0:1!
С. Флетчер
Пас отдал
Б. Беннэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
3
Гордон Грир
ЦЗ
28
Томми Хобан
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
23
Дэнни Гатри
ЦП
10
Бен Маршалл
ПП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
20
Киран Ли
ОП
3
Дэвид Джонс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
11
Уилльям Бакли
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
23
Росс Уоллес
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
4-1-2-3
23
Стил
33
Уильямс
3
Грир
28
Хобан
30
Эванс
16
Лоу
23
Гатри
10
Маршалл
11
Эмнес
20
Галлахер
32
Конвэй
3-1-4-2
27
Вествуд
3
Рич
12
Лис
5
Хатчинсон
20
Ли
11
Бакли
2
Палмер
10
Беннэн
3
Джонс
88
Хупер
26
Флетчер
23
Гатри
26
Ленихэн
26
Ленихэн
23
Гатри
16
Лоу
24
Фини
24
Фини
16
Лоу
20
Галлахер
12
Грэм
12
Грэм
20
Галлахер
5
Хатчинсон
4
Ловенс
4
Ловенс
5
Хатчинсон
26
Флетчер
9
Нухиу
9
Нухиу
26
Флетчер
88
Хупер
45
Форестьери
45
Форестьери
88
Хупер
Остались в запасе
Блэкберн
Шеффилд Уэнсдэй
1
Давид Райя
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
32
Джек Хант
ПЗ
25
Кэмерон Доусон
ВР
23
Росс Уоллес
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
Остались в запасе
32
Джек Хант
ПЗ
25
Кэмерон Доусон
ВР
23
Росс Уоллес
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Блэкберн - Шеффилд Уэнсдэй
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Ивуд Парк
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