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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Вулверхэмптон
Уиган Атлетик - Вулверхэмптон: обзор матча 27 сентября 2016
Уиган Атлетик
27.09.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
2 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
5'
А. Ле Фондре
89'
У. Григг
34'
П. Оньянге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Н. Пауэлл
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
У. Григг
Пас отдал
Д. Бакстон
89'
Замена
М. Якобс
️️️️
Н. Бирн
79'
77'
Замена
О. Джон
️️️️
П. Оньянге
71'
Желтая карточка
П. Оньянге
Замена
У. Григг
️️️️
А. Ле Фондре
66'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
Ж. Гомес
66'
65'
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
Ж. Тейшейра
65'
Замена
П. Глэдон
️️️️
И. Кавалейру
53'
Желтая карточка
Р. Сайсс
Желтая карточка
Ш. МакДональд
44'
41'
Желтая карточка
С. Прото
Желтая карточка
Ж. Гомес
34'
34'
ГОЛ! 1:1!
П. Оньянге
Пас отдал
И. Кавалейру
ГОЛ! 1:0!
А. Ле Фондре
Пас отдал
М. Пауэр
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Адам Богдан
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
16
Шон МакДональд
ОП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
1
Силвио Прото
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ПП
18
Жоао Тейшейра
ЛФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
РФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Уиган Атлетик
22
Юсси Яскилайнен
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
11
Каин Вулери
ЛВ
24
Майкл Якобс
ЛВ
25
Ник Пауэлл
ЦП
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
Вулверхэмптон
22
Эндрю Лонерган
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
19
Пол Глэдон
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
4-1-3-2
1
Богдан
3
Уорнок
33
Берн
23
Бакстон
14
Бирн
16
МакДональд
13
Вилдсхут
16
Гомес
8
Пауэр
19
Ле Фондре
4
Перкинс
4-2-3
1
Икеме
29
Сайсс
2
Йорфа
2
Доэрти
23
Батт
16
Эдвардс
8
Оньянге
11
Кошта
8
Иван Кавалейру
18
Тейшейра
14
Бирн
24
Якобс
24
Якобс
14
Бирн
16
Гомес
25
Пауэлл
25
Пауэлл
16
Гомес
19
Ле Фондре
28
Григг
28
Григг
19
Ле Фондре
18
Тейшейра
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
18
Тейшейра
8
Иван Кавалейру
19
Глэдон
19
Глэдон
8
Иван Кавалейру
8
Оньянге
15
Джон
15
Джон
8
Оньянге
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Вулверхэмптон
11
Каин Вулери
ЛВ
22
Юсси Яскилайнен
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
22
Эндрю Лонерган
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Остались в запасе
11
Каин Вулери
ЛВ
22
Юсси Яскилайнен
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Статистика матча Уиган Атлетик - Вулверхэмптон
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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