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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Куинз Парк Рейнджерс
Бертон Альбион - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 27 сентября 2016
Бертон Альбион
27.09.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
59'
Д. Уорд
70'
С. Полтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Куинз Парк Рейнджерс
81'
Замена
Д. Линч
️️️️
Д. Бидуэлл
70'
ГОЛ! 1:1!
С. Полтер
Пас отдал
М. Луонго
64'
Замена
С. Полтер
️️️️
А. Борысюк
ГОЛ! 1:0!
Д. Уорд
Пас отдал
М. Харнесс
59'
Замена
М. Харнесс
️️️️
Л. Улльямсон
45'
Желтая карточка
Б. Тернер
38'
27'
Желтая карточка
К. Вашингтон
Желтая карточка
Д. Уорд
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
16
Мэтт Палмер
АП
7
Ли Улльямсон
ПП
7
Лукас Экинс
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
16
Ариэль Борысюк
ЦП
9
Тьяррон Чери
АП
20
Карл Хенри
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
9
Стюарт Бивон
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
31
Уильям Миллер
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
4-3-1-2
33
МакЛафлин
6
Тернер
5
МакФадзин
4
Нэйлор
4
Моузиньо
22
Дайер
36
Ирвин
7
Улльямсон
16
Палмер
16
Уорд
7
Экинс
4-3-2-1
12
Смитис
5
Онуоха
24
Холл
29
Колкер
21
Бидуэлл
20
Хенри
16
Борысюк
21
Луонго
22
Вшолек
9
Чери
14
Вашингтон
7
Улльямсон
10
Харнесс
10
Харнесс
7
Улльямсон
21
Бидуэлл
6
Линч
6
Линч
21
Бидуэлл
16
Борысюк
91
Полтер
91
Полтер
16
Борысюк
Остались в запасе
Бертон Альбион
Куинз Парк Рейнджерс
13
Стивен Бювотер
ВР
9
Стюарт Бивон
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Остались в запасе
13
Стивен Бювотер
ВР
9
Стюарт Бивон
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Статистика матча Бертон Альбион - Куинз Парк Рейнджерс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Пирелли Стэдиум
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