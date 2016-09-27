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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лестер - Порту
Лестер - Порту: обзор матча 27 сентября 2016
Лестер
27.09.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа G, 2 тур
1 : 0
Завершен
Порту
25'
И. Слимани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Порту
Замена
А. Муса
️️️️
Д. Варди
90'
+3
Замена
Д. Грей
️️️️
Р. Марез
88'
Замена
Э. Кинг
️️️️
И. Слимани
82'
78'
Замена
Х. Корона
️️️️
О. Торрес
63'
Замена
Д. Жота
️️️️
А. Андре
63'
Замена
Э. Эррера
️️️️
Адриан
Желтая карточка
Р. Хут
54'
49'
Желтая карточка
Д. Перейра
Желтая карточка
И. Слимани
32'
ГОЛ! 1:0!
И. Слимани
Пас отдал
Р. Марез
25'
Желтая карточка
Д. Варди
24'
23'
Желтая карточка
Р. Невеш
21'
Желтая карточка
А. Фелипе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
21
Андре Андре
ЦП
20
Адриан
АП
25
Отавио
АП
8
Оливер Торрес
ПП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Порту
1
Жозе Са
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Шмейхель
23
Эрнандес
5
Морган
6
Хут
28
Фукс
12
Амарти
4
Дринкуотер
11
Олбрайтон
26
Марез
9
Варди
19
Слимани
4-1-2-2-1
12
Касильяс
5
Маркано
18
Фелипе
19
Лаюн
13
Теллес
2
Перейра
8
Торрес
21
Андре Андре
20
Адриан
25
Отавио
19
Силва
26
Марез
10
Грей
10
Грей
26
Марез
19
Слимани
10
Кинг
10
Кинг
19
Слимани
9
Варди
7
Муса
7
Муса
9
Варди
8
Торрес
17
Корона
17
Корона
8
Торрес
21
Андре Андре
20
Жота
20
Жота
21
Андре Андре
20
Адриан
16
Эррера
16
Эррера
20
Адриан
Остались в запасе
Лестер
Порту
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Жозе Са
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Лестер - Порту
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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